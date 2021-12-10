Минтранс Крыма оценил ситуацию после инцидента в Керченском проливе

Перемещение судов в Керчь-Еникальском проливе проходит в штатном режиме. Об этом со ссылкой на министерство транспорта Крыма сообщило РИА Новости.

Накануне вечером в Федеральной службе безопасности сообщили, что корабль военно-морских сил Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, не выполняя требования курс. Действия экипажа украинского корабля в спецслужбе сочли провокационными и угрожающие безопасности мореплавания.

Позже в пресс-службе ФСБ добавили, что "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс. Однако по-прежнему не реагирует на запросы. Тем временем в пресс-центре Операции объединенных сил в Донбассе сообщили, что он возвращается на базу, а до этого не входил в "чувствительные зоны", выполняя задачи исключительно в собственных территориальных вода.