На Конгрессе в "Сириусе" молодых ученых сравнили со спортсменами

В рамках Конгресса молодых ученых, который с 8 по 10 декабря проходит в Парке науки и искусства на федеральной территории Сириус, рассказали, как избежать утечки мозгов. Руководитель лаборатории, созданной по мегагранту в Орловском государственном университете, профессор университетского Лондонского колледжа Андрей Абрамов, в кулуарах сравнил ученого со спортсменом.

- Неплохо, когда люди едут на стажировку в другую страну, - рассказал он "РГ". - Я считаю, что цель любого государства, чтобы люди науки возвращались на родину. Человек развивается. Для ученого это не пятиминутный процесс, он занимает достаточно длительное время. Науку можно сравнить со спортом. Когда спортсмен попадает в среду, где воспитываются чемпионы, он стремится к победам. Так же и ученому очень важно попасть в серьезные исследовательские центры, чтобы развиваться и в дальнейшем быть готовым к самостоятельной научной деятельности.

Также на конгрессе участники дискуссии "Наука в регионах: как привлечь и сохранить таланты" обсудили, как избежать утечки мозгов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сделал акцент на таком качестве молодежи, как мобильность, и отметил, что развивать кадры в регионах необходимо изнутри.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, несмотря на обилие имеющихся возможностей для развития молодежи, важно и развитие лидерства.

- Если мы хотим быть центром, нам нужно резко расти в масштабе, даже не с точки зрения денег, сколько с точки зрения лидеров: мы должны увеличивать приток талантов, открывая ведущие университеты страны, возможность делать карьеру, возможность быстро стать лидерами, - сказал он.