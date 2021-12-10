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10.12.2021 09:38
Рубрика: Общество

На Кубани запретили проводить новогодние утренники в детсадах и школах

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В оперштабе Краснодарского края рассказали, какие ограничения действуют в регионе на мероприятия, связанные с празднованием Нового года. В частности, в школах и детских садах запретили проводить общие утренники. Каждая группа или школьный класс могут устроить свой праздник только без посторонних - приглашенных участников, родителей или других учеников заведения.

В Якутске родителям запретили присутствовать на новогодних утренниках

- Основанием для такого решения является постановление главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года, - отметили в оперштабе.

Зато в регионе можно проводить спектакли, концерты и утренники в учреждениях культуры. Но при этом придется соблюдать ряд правил. Зал должен быть загружен не больше, чем наполовину от вместимости, а общее количество зрителей не должно превышать 500 человек. Совершеннолетним для посещения таких мероприятий потребуется QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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