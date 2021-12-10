Пассажиропоток аэропорта Симферополь вырос в полтора раза

За 11 месяцев 2021 года международный аэропорт Симферополь обслужил 6,6 миллиона человек, превысив пассажиропоток 2020 года на 2,16 миллиона, или на 48 процентов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

- Аэропорт принял и отправил более 42 тысяч регулярных пассажирских рейсов,- рассказали в пресс-службе. - Авиатрафик вырос на 12,6 тысячи рейсов (43 процента).

Самая большая нагрузка на новый терминал аэропорта и его инфраструктуру была летом, в пик курортного сезона, когда ежемесячно авиаторы обслуживали свыше одного миллиона человек. Так, в августе установлен исторический максимум по числу принятых и отправленных пассажиров за месяц - 1 миллион 264 тысячи человек, а за сутки - 45 625 человек. Максимально за сутки аэропорт принимал и отправлял 268 бортов в день.

В ноябре пассажиропоток в аэропорту Симферополь по сравнению с летними месяцами сократился в пять раз, что традиционно для межсезонья. Так, в последний месяц осени через аэропорт прошли 226 тысячи пассажиров. При этом в Крым в ноябре доставлено на полуостров на 14 процентов пассажиров меньше, чем отправлено.

- Существенный рост пассажиропотока в первую очередь связан с интенсивной летней полетной программой, - объяснил генеральный директор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин. - Заблаговременно подготовленная инфраструктура и персонал позволили без сбоев пройти лето, обеспечить беспрерывность и безопасность полетов. В начале декабря ежедневно прибывает и вылетает в среднем около 6,5 тыс. пассажиров.

Напомним, в июле 2022 года будет достроена и запущена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тысячи метров. Она позволит отправлять и принимать воздушные суда даже в самых сложных метеорологических условиях. Также за 882 миллиона рублей строится новый командно-диспетчерский пункт.