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10.12.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал члена банды, убивавшей людей в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с полицией провели спецоперацию, в результате которой на территории одного из южных регионов был задержан член этнической банды, совершивший несколько резонансных преступлений в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: ЦОС ФСБ России
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"Установлено, что житель РФ, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением с применением оружия, - говорится в сообщении. - В 2018 году член ОПГ покинул территорию полуострова и долгое время скрывался от правоохранительных органов".

В совместной операции участвовали сотрудники УФСБ России по Чеченской Республике и Управления уголовного розыска МВД Крыма. Преступник задержан на территории Чечни и этапирован в Крым. Киевский районный суд заключил задержанного под стражу.

На полуострове правоохранители регулярно задерживают участников ОПГ, уличенных в грабежах и вымогательстве. Так, в июле нынешнего года Ялтинский городской суд признал виновными в похищении человека и вымогательстве трех жителей Северного Кавказа. В июне 2020 года они приехали в Крым из Чечни и похитили мужчину с которым раньше работали на стройке. За его освобождение преступники требовали выкуп в размере миллиона рублей. Похищенному жителю Алупки удалось сбежать, а преступники были задержаны в Ялте в момент передачи другом похищенного части суммы выкупа. Все три преступника приговорены к различным срокам наказания.

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