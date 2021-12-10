В 2022 году резиденты СЭЗ Крыма смогут получать льготные кредиты

С 2022 года резиденты СЭЗ Крыма для реализации инвестиционных проектов смогут получать льготные кредиты. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает портал кабмина.

"Льготная ставка будет равна разнице между процентной ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ на дату заключения кредитного договора, - говорится в сообщении. - Размер кредита - от 10 миллионов до 5 миллиардов рублей. Объем планируемых инвестиций в проект должен составлять не менее 30 миллионов рублей. Срок кредита будет зависеть от конкретного инвестпроекта".

Правительство также утвердило перечень приоритетных направлений экономики полуострова, для развития которых инвесторы смогут воспользоваться льготным кредитом. Это растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий, сбор и утилизация отходов, обработка вторичного сырья. Также в списке - строительство зданий и инженерных сооружений, зрелищно-развлекательная и туристическая деятельность, предоставление соцуслуг, деятельность в сфере образования и здравоохранения.

Перечень банков, которые смогут выдавать льготные кредиты крымским инвесторам, утвердит специальная комиссия. Ее сформирует министерство экономического развития. На предоставление субсидий российским банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам СЭЗ, в 2022-2024 годах планируется направлять до 1 миллиарда рублей ежегодно.

За шесть лет существования СЭЗ Крыма резиденты инвестировали 207 миллиардов рублей, создали 75 тысяч рабочих мест. На один рубль льгот приходится 3,77 рубля инвестиций, более 90 процентов участников не относятся к крупному бизнесу. По данным правительства Крыма, только за девять месяцев 2021-го объем инвестиций в экономику республики в рамках свободной экономической зоны вырос в 3,2 раза.

Сейчас в Крыму зарегистрированы 1286 участников СЭЗ. Они реализуют 1379 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций около 130 миллиардов рублей, в том числе 84 миллиардов капитальных. 93 процента участников СЭЗ - субъекты малого и среднего предпринимательства. Наибольшее количество проектов реализуется в сфере торговли и услуг - 396 проектов.