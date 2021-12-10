В Анапе два человека пострадали в аварии с машиной ДПС

Сотрудник Госавтоинспекции и водитель легкового автомобиля Nissan пострадали в ДТП на трассе Андреева гора - Анапа. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем иномарки.

- По предварительным данным, сотрудники ДПС ОГИБДД по городу Анапе патрулировали дорогу на служебном автомобиле Ford. При подъезде к хутору Красному водитель встречного автомобиля Nissan не пропустил полицейскую машину и начал поворачивать налево, - отметили в пресс-службе ведомства.

Автомобили столкнулись посреди дороги. Одного из дорожных инспекторов и водителя легковушки увезли на "скорой" и госпитализировали с различными травмами. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.