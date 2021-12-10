В школах Астрахани объявили внеочередные каникулы из-за роста ОРВИ

Минобразования Астраханской области рекомендовало директорам местных школ внести изменения в учебный план, объявив внеочередные каникулы с 10 по 16 декабря.

Как сообщается на сайте министерства, такие меры приняты в связи с предписанием главного санитарного врача региона, зафиксировавшего превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу.

По данным Роспотребназора по области, заболеваемость превышена во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет. Отмечен рост случаев ОРВИ среди пациентов от 3 до 6 лет на 34,7%, 7-14 лет- на 129,6%, взрослых - на 146,1%.

Причем выявлены вирусы, как гриппозной, так и негриппозной этиологии. Из 10,8 тысяч заболевших ОРВИ, 15% пациентов получили положительные тесты на COVID-19, - говорится на сайте управления.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в области составил 0,98. В стационарах проходят лечение 890 человек, на амбулаторном наблюдении 3 065 человек.