В школах Астрахани объявили внеочередные каникулы из-за роста ОРВИ

Новости

Медики ЮАР заявили, что COVID-19 в стране заболевают в основном дети 10:49
Вертолет Robinson пропал с радаров в Кузбассе 10:45
МИД РФ: Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию 10:39
Эксперты выяснили, как подорожал алкоголь и сигареты в несетевых магазинах 10:36
В Корее тренер по шорт-треку осужден за изнасилование чемпионки Олимпиады 10:33
Мезенцев: Поставить Беларусь и Россию на колени невозможно 10:26
Илон Маск задумался об уходе с работы 10:10
Более 40 танков "Армата" передадут в войска после 2023 года 10:06
Мособлдума выразила соболезнования в связи с гибелью депутата Зафирова 10:05
Умерла Вертмюллер, первая женщина-режиссер, номинированная на "Оскар" 09:45
ЗАГСы Москвы начали прием заявлений о заключении брака на объектах транспорта 09:35
Глава СК попросил коллегию судей возбудить дело против экс-судьи Хахалевой 09:33
В ОСК назвали условие вооружения кораблей "Цирконами" 09:32
Пятница станет самым ясным и холодным днем в Москве на этой неделе 09:21
В Подмосковье в ДТП погиб депутат Эвклид Зафиров 09:19
Движение поездов на Ярославском направлении МЖД приостановлено 09:11
ФАС проконтролирует изменение цен на коммунальные услуги 09:07
Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве 08:55
Врач назвал единственный способ отличить COVID-19 от других болезней 08:22
О чем пойдет речь на саммите Евразийского экономического совета 08:00
В Хабаровском крае ужесточили антиковидные ограничения 07:59
В Бурятии совершил аварийную посадку частный вертолет 07:39
На Сахалине в море пропали два рыбака 07:12
Шеремет предостерег Украину от провокаций в Керченском проливе 06:54
В Японии разработали защитную маску, светящуюся при коронавирусе 06:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 10:03
Рубрика: Общество

В школах Астрахани объявили внеочередные каникулы из-за роста ОРВИ

Текст: Наталья Коротченко

Минобразования Астраханской области рекомендовало директорам местных школ внести изменения в учебный план, объявив внеочередные каникулы с 10 по 16 декабря.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Врач назвал единственный способ отличить COVID-19 от других болезней

Как сообщается на сайте министерства, такие меры приняты в связи с предписанием главного санитарного врача региона, зафиксировавшего превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу.

По данным Роспотребназора по области, заболеваемость превышена во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет. Отмечен рост случаев ОРВИ среди пациентов от 3 до 6 лет на 34,7%, 7-14 лет- на 129,6%, взрослых - на 146,1%.

Причем выявлены вирусы, как гриппозной, так и негриппозной этиологии. Из 10,8 тысяч заболевших ОРВИ, 15% пациентов получили положительные тесты на COVID-19, - говорится на сайте управления.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в области составил 0,98. В стационарах проходят лечение 890 человек, на амбулаторном наблюдении 3 065 человек.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при "омикроне"
Шеремет предостерег Украину от провокаций в Керченском проливе
Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии