Видео: В Сочи в сети рыбака попала акула

Рыбаки у побережья Сочи выловили сетями колючую акулу, больше известную в России как катран. Это относительно небольшая и безобидная для человека рыба. Сами рыбаки находке не удивились, однако напомнили, что в Черном море акулы водятся.

- Друзья, это для тех, кто не верит, что в Черном море есть акулы. Это маленький катранчик, - говорит рыбак на видео.

Сняв акулу на видео, рыбаки отпустили ее обратно в море. Черноморская популяция катрана занесена в красную книгу и находится в категории уязвимых видов.

Черноморский катран может достигать 180 сантиметров в длину и веса до 15 килограммов, но чаще особи вырастают примерно до метра в длину. Обычно эти акулы плавают стаями и днем находятся у дна, а в темное время суток всплывают к поверхности.