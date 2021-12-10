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10.12.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

Замдиректора департамента мэрии Краснодара заподозрили в крупной взятке

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодаре возбудили уголовное дело о взяточничестве против заместителя директора департамента транспорта городской администрации. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, чиновник пытался получить от предпринимателя 160 тысяч рублей за помощь в выигрыше тендера на городские перевозки.

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- По данным следствия, в ноябре 2021 года государственный служащий с целью личного обогащения решил получить взятку от представителя коммерческой организации, осуществляющей перевозку пассажиров по муниципальному маршруту, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Чиновник пообещал, что благодаря своей должности он сможет устроить конкурсные процедуры по увеличению графиков движения на одном из маршрутов, а победу получит организация предпринимателя.

Бизнесмен сразу обратился к правоохранителям. В результате, 8 декабря во время передачи 160 тысяч рублей на служебной парковке чиновника задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю и полицейские из отдела экономической безопасности.

Уголовное дело против заместителя начальника департамента возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для подозреваемого.

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