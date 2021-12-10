Ханты-Мансийскому округу исполнился 91 год

Одному из лидеров страны - Ханты-Мансийскому округу - сегодня исполнился 91 год. Югра неизменно находится в топе всех социально-экономических рейтингов России на протяжении уже больше десяти лет.

Регион занимает первое место в стране по объему добычи нефти и второе - по добыче газа. Каждая 19-я тонна нефти, добытая в мире, - югорская. Округ - один из основных поставщиков средств в бюджет страны. Он на седьмом месте по доходам населения и на шестом - по уровню естественного прироста населения. Территория Югры, а это 534,8 тысячи квадратных километров, настолько велика, что здесь могли бы разместиться семь таких стран, как Бельгия, или одна такая, как Франция.

Югра давно уже превратилась из вахтовой территории, куда приезжали, чтобы только добывать нефть и газ, в регион, куда стремятся люди, чтобы жить здесь постоянно, рожать и растить детей, потому что сейчас это регион с развитой IT-сферой, культурой, креативными индустриями. Здесь проходят десятки международных форумов и спортивных состязаний мирового уровня.

При этом Югра - уникальная территория, где соблюдается баланс интересов между нефтяными компаниями, коренными народами и властью. Это место, где переплелись экономические и исторические интересы, коренное население и люди, приехавшие на Север добывать для страны "большую нефть", где сложилась этнокультурная модель страны со всеми ее традициями добрососедского проживания разных этносов и конфессий.

Как отметила в своем недавнем обращении к жителям глава Югры Наталья Комарова, югорчане умеют существовать в гармонии с природой, находить общий язык на многонациональной земле, поддерживать друг друга, сообща преодолевать трудности. Это многовековой порядок развития территории.

- Под покровительством Югорской земли, уверена, мы преодолеем все испытания, - подчеркнула губернатор округа. - В своем романе "В поисках Первоземли" Еремей Айпин отметил: "Первоземля - это земля справедливой жизни, там все люди равны, там все люди справедливы. Эта земля вдохнет в тебя жизненную силу, укрепит твой дух и твое тело. И эта сила проведет тебя по счастливым тропам, обходя за два-три дерева все опасности и беды, невзгоды и неудачи".

Справка "РГ"

Начало Ханты-Мансийскому округу-Югре было положено 10 декабря 1930 года, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово. А 23 октября 1940 года он был переименован в Ханты-Мансийский национальный округ.