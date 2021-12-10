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10.12.2021 04:01
Рубрика: Власть

Ханты-Мансийскому округу исполнился 91 год

Текст: Елена Панова
Одному из лидеров страны - Ханты-Мансийскому округу - сегодня исполнился 91 год. Югра неизменно находится в топе всех социально-экономических рейтингов России на протяжении уже больше десяти лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регион занимает первое место в стране по объему добычи нефти и второе - по добыче газа. Каждая 19-я тонна нефти, добытая в мире, - югорская. Округ - один из основных поставщиков средств в бюджет страны. Он на седьмом месте по доходам населения и на шестом - по уровню естественного прироста населения. Территория Югры, а это 534,8 тысячи квадратных километров, настолько велика, что здесь могли бы разместиться семь таких стран, как Бельгия, или одна такая, как Франция.

Фото: iStock
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Югра давно уже превратилась из вахтовой территории, куда приезжали, чтобы только добывать нефть и газ, в регион, куда стремятся люди, чтобы жить здесь постоянно, рожать и растить детей, потому что сейчас это регион с развитой IT-сферой, культурой, креативными индустриями. Здесь проходят десятки международных форумов и спортивных состязаний мирового уровня.

При этом Югра - уникальная территория, где соблюдается баланс интересов между нефтяными компаниями, коренными народами и властью. Это место, где переплелись экономические и исторические интересы, коренное население и люди, приехавшие на Север добывать для страны "большую нефть", где сложилась этнокультурная модель страны со всеми ее традициями добрососедского проживания разных этносов и конфессий.

Как отметила в своем недавнем обращении к жителям глава Югры Наталья Комарова, югорчане умеют существовать в гармонии с природой, находить общий язык на многонациональной земле, поддерживать друг друга, сообща преодолевать трудности. Это многовековой порядок развития территории.

- Под покровительством Югорской земли, уверена, мы преодолеем все испытания, - подчеркнула губернатор округа. - В своем романе "В поисках Первоземли" Еремей Айпин отметил: "Первоземля - это земля справедливой жизни, там все люди равны, там все люди справедливы. Эта земля вдохнет в тебя жизненную силу, укрепит твой дух и твое тело. И эта сила проведет тебя по счастливым тропам, обходя за два-три дерева все опасности и беды, невзгоды и неудачи".

Справка "РГ"

Начало Ханты-Мансийскому округу-Югре было положено 10 декабря 1930 года, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово. А 23 октября 1940 года он был переименован в Ханты-Мансийский национальный округ.

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