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10.12.2021 16:19
Рубрика: Власть

Молодежный парламент Ямала: Содействие волонтерству - главная задача

Текст: Иван Ман
Уделить пристальное внимание волонтерскому движению, добровольческим проектам, всячески продвигать их - такую задачу поставил перед коллегами из Молодежного парламента Ямала их куратор председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Последнее в нынешнем году заседание "молодежки" прошло 10 декабря в режиме онлайн и собрало свыше 130 человек со всех муниципалитетов региона, включая председателей и депутатов представительных органов местного самоуправления, а также участников окружного конкурса эссе "Мой опыт общения в социальных сетях". Победителей творческого состязания, конечно же, наградили, но прежде подведены итоги работы в 2021 году и обозначены приоритеты на предстоящий.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
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Сделано немало. Это и с тщанием прописанная стратегия развития молодежного парламентаризма до 2025 года, и активное участие в окружном конкурсе "Моя законодательная идея", в подготовке новой редакции закона ЯНАО о молодежной политике, и инициатива, учтенная при внесении поправок в региональный закон о гимне. Среди ключевых направлений 2022 года Сергей Ямкин назвал, помимо развития волонтерского движения, мониторинг регионального законодательства в области культуры и искусства, разработку предложений по совершенствованию правового регулирования в данной сфере. Следующий год в России будет проходить под знаком народного искусства и нематериального культурного наследия народов, и излишне говорить, насколько это важно и актуально для жителей Ямало-Ненецкого округа.

- Молодежный парламент взял высокую планку, потому и задачи на следующий год ставим перед ним серьезные. По-другому в школе подготовки нового поколения управленцев быть не может, - считает Сергей Ямкин.

Что касается конкурса эссе, то его тема, напомним, была заявлена по итогам прошедшего в Международный день защиты детей в ямальском парламенте круглого стола по вопросам защиты подростков от сетевых угроз. Вызвались участвовать в конкурсе 83 юных северянина, представляющих практически всю географию арктического региона. Сочинения оценивало жюри в составе депутатов Заксобрания и членов Молодежного парламента, представителей исполнительных органов госвласти, детского омбудсмена.

- Работы яркие, нестандартные, искренние. Взгляды их авторов на проблему учтем при решении вопросов информационной безопасности подрастающего поколения, - отметила председатель жюри, вице-спикер Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
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Нелишним будет привести выдержки из некоторых эссе. К примеру, вот что пишет десятиклассник из Салехарда Владислав Большаков:

"Социальная зависть к известным личностям растет и умножается, и, кто знает, к какому исходу приведут мир люди, переполненные этим чувством... Я вдруг осознал, насколько много за несколько дней мною было увидено совершенно диких и бессмысленных споров".

Надымчанка Анна Вдовина поборола зависимость от соцсетей и теперь наслаждается свободой, наверстывая то, что постоянно откладывала на потом. "Знала, что вокруг много достойного восхищения, знала, но перестала видеть. Весь мир сжался до шести дюймов по диагонали. Маму стала видеть чаще на ее страничках, чем за границами экрана. А сегодня… наворачиваются слезы, понимаю, как я ее люблю, как хочу сказать ей что-то приятное", - делится Анна своими чувствами и обещает, что впредь уже не будет в "сетях запутавшейся рыбой".

А вот Дарье Черных из села Красноселькуп соцсети помогли ближе узнать героическое прошлое живущих поблизости ветеранов: "Находила места боев, внимательно читала воспоминания очевидцев, аналитику историков. Информационная кладовая современных систем позволила найти ответы практически на все вопросы".

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