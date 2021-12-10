В Челябинске наградили юных экологов

Новости

Отбывающего срок за госизмену доцента МАИ попросили освободить 14:03
Путин заявил о продлении временного соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана 14:02
Гаврилов призвал Киев заняться решением сложных вопросов внутри страны 13:58
Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным 13:57
Лукашенко: Западные санкции направлены на смену государственного строя 13:52
Путин назвал условие возобновления свободы передвижения по ЕАЭС 13:52
Белоусов допустил новую волну инфляции в России 13:42
Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии 13:40
Матвиенко: Совфед отклонит поправки в закон об образовании 13:38
Матвиенко предложила поднять экологические штрафы 13:33
В небе над Москвой образовалось гало 13:28
Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии 13:26
Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с Нарочницкой 13:16
Москалькова периодически проверять здоровье людей, владеющих оружием 13:08
В Москве зафиксирован рекорд спроса на вторичное жилье 12:58
Названа причина ДТП, в котором погиб депутат Эвклид Зафиров 12:55
Музею Плевны переданы архивные документы о Русско-турецкой Освободительной войне 12:52
В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson 12:51
В Москве мужчину ударили ножом у входа в метро 12:43
Топ-20 сериалов The Rolling Stone возглавил "Ради всего человечества" 12:38
Сенатор от Крыма: Провокация в Черном море обостряет отношения с Киевом 12:20
В Приангарье создадут карту опасных для детей мест 12:04
Оперштаб: В Москве выявлено 3477 новых случаев COVID-19 11:59
Видео: В США мужчина столкнулся с гигантской солнечной рыбой 11:58
В Москве предложили поднять тарифы на платную парковку 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 13:41
Рубрика: Общество

В Челябинске наградили юных экологов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
Фото: Пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

В Челябинске наградили призеров конкурса "Экология - дело каждого", организованного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. В нем приняли участие более девяти тысяч юных экологов России и зарубежья. На Урале решением жюри отмечены 100 финалистов, получившие призовые места в 12 номинациях.

В России стартовал экомарафон

- Приятно, что экологическая тематика близка подрастающему поколению, - сообщил глава Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков. - В конкурсе участвовали целые семьи, команды единомышленников, коллективы детских учреждений. И надо сказать, что все они не только понимают, как бережно нужно относиться к окружающей среде, но и умеют креативно и убедительно донести свои взгляды до аудитории. С учетом такого большого отклика рассмотрим возможность проводить такой конкурс ежегодно.

Первое место в номинации "Экомультфильм" среди южноуральцев завоевал девятилетний Егор Исламов, снявший сказку о колобке на новый лад. Смонтировать и озвучить "пластилиновый" мультик ему помогала семья. Однако текст для своих героев юный автор сочинил сам. За что и получил приз - новенький iPhone.

В номинации "Экожурналист" отмечен 16-летний житель ЗАТО Трехгорный Александр Арсеньев, за самый интересный экопроект - школьницы Варвара Пушкарская и Елена Сизикова, за лучшую экоакцию - воспитанница Каслинского детдома Виктория Панчук. Спецпризом в виде путевок в "Орленок" отметили и воспитанников детского интерната в Магнитогорске.

В завершение призерам устроили экскурсию по Центру лабораторного анализа и технических измерений и показали работу передвижного пункта контроля за чистотой атмосферы.

Награждение призеров из Курганской и Свердловской области состоится после их возвращения с отдыха у моря. Они тоже получили заветные путевки детские лагеря, отметили в ведомстве.

В регионах Общество Экология Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск УрФО Свердловская область УрФО Курганская область

Главное сегодня

Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
МИД РФ: Действия корабля Украины у Керченского пролива являются провокацией
В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson
За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии