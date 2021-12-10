В Челябинске наградили юных экологов

В Челябинске наградили призеров конкурса "Экология - дело каждого", организованного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. В нем приняли участие более девяти тысяч юных экологов России и зарубежья. На Урале решением жюри отмечены 100 финалистов, получившие призовые места в 12 номинациях.

- Приятно, что экологическая тематика близка подрастающему поколению, - сообщил глава Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков. - В конкурсе участвовали целые семьи, команды единомышленников, коллективы детских учреждений. И надо сказать, что все они не только понимают, как бережно нужно относиться к окружающей среде, но и умеют креативно и убедительно донести свои взгляды до аудитории. С учетом такого большого отклика рассмотрим возможность проводить такой конкурс ежегодно.

Первое место в номинации "Экомультфильм" среди южноуральцев завоевал девятилетний Егор Исламов, снявший сказку о колобке на новый лад. Смонтировать и озвучить "пластилиновый" мультик ему помогала семья. Однако текст для своих героев юный автор сочинил сам. За что и получил приз - новенький iPhone.

В номинации "Экожурналист" отмечен 16-летний житель ЗАТО Трехгорный Александр Арсеньев, за самый интересный экопроект - школьницы Варвара Пушкарская и Елена Сизикова, за лучшую экоакцию - воспитанница Каслинского детдома Виктория Панчук. Спецпризом в виде путевок в "Орленок" отметили и воспитанников детского интерната в Магнитогорске.

В завершение призерам устроили экскурсию по Центру лабораторного анализа и технических измерений и показали работу передвижного пункта контроля за чистотой атмосферы.

Награждение призеров из Курганской и Свердловской области состоится после их возвращения с отдыха у моря. Они тоже получили заветные путевки детские лагеря, отметили в ведомстве.