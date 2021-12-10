В Екатеринбурге ребенок играл со спичками и погиб в результате пожара

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагического несчастного случая в Екатеринбурге: в поселке Шувакиш оставшийся без присмотра четырехлетний мальчик, по предварительны данным, играл со спичками и устроил пожар. Ребенок спрятался под кроватью и погиб.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС сегодня в 13:49. На улице Соколиная в частном доме на площади 30 квадратных метро сгорели домашние вещи, внутренняя отделка и перегородки. Судя по снимкам, дом находился в стадии строительства.

По информации Следственного комитета Свердловской области, признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка нет. Следователи опрашивают родственников малыша, соседей, ищут очевидцев случившегося.

Как уточнили в региональной прокуратуре, известно, что мальчик был дома один - его родители были на работе. Семья в органах системы профилактики на учете не состоит.

" По одной из версий, малыш мог играть со спичками, что в отсутствие взрослых и привело к трагическим последствиям", - сообщил пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.