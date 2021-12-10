Новости

Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 17:30
Рубрика: Власть

Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ

Текст: Юрий Когалов

Ограничительные меры, которые предпринимают США в отношении России, не эффективны с точки зрения заявленных целей. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Рябков: Бесконечное расширение санкций против РФ - "бессмысленное занятие"

"Они пытаются применить массированные угрозы в отношении России, это недостойный прием в принципе, и он неэффективен даже с точки зрения тех целей, которые все эти авторы санкционной политики в отношении России преследуют", - отметил дипломат. Как обратил внимание замминистра, Вашингтон угрожает санкциями за то, что РФ делает на своей собственной территории. Таким образом, Вашингтон, по сути, вмешивается во внутренние дела России. "Это очевидный перебор, даже с точки зрения простой человеческой логики", - указал Рябков.

По его словам, Москва не обращает внимания на подобные заявления, в то же время констатируя, что они не способствуют улучшению отношений между Россией и США, наоборот, они углубляют кризис. Как обратил внимание Рябков, наша страна делает все, чтобы объяснить американцам, что необходимо сделать, чтобы кризис не перерос в конфликт.

Впрочем, такую политику ведут не только США, но и другие страны Запада, они продолжают угрожать санкциями несогласным с ними государствам. Как подчеркнул Рябков, подобный разговор неприемлем с Россией. "Наша позиция безупречна с международно-правовой точки зрения, с политической точки зрения. У нас нет никаких спорных элементов, которые можно было бы оспорить даже по формальному признаку, в подходе к любому вопросу, который мы сегодня обсуждаем", - отметил замминистра, добавив, что Москва всегда выступает за диалог.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России