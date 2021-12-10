Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ

Ограничительные меры, которые предпринимают США в отношении России, не эффективны с точки зрения заявленных целей. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Они пытаются применить массированные угрозы в отношении России, это недостойный прием в принципе, и он неэффективен даже с точки зрения тех целей, которые все эти авторы санкционной политики в отношении России преследуют", - отметил дипломат. Как обратил внимание замминистра, Вашингтон угрожает санкциями за то, что РФ делает на своей собственной территории. Таким образом, Вашингтон, по сути, вмешивается во внутренние дела России. "Это очевидный перебор, даже с точки зрения простой человеческой логики", - указал Рябков.

По его словам, Москва не обращает внимания на подобные заявления, в то же время констатируя, что они не способствуют улучшению отношений между Россией и США, наоборот, они углубляют кризис. Как обратил внимание Рябков, наша страна делает все, чтобы объяснить американцам, что необходимо сделать, чтобы кризис не перерос в конфликт.

Впрочем, такую политику ведут не только США, но и другие страны Запада, они продолжают угрожать санкциями несогласным с ними государствам. Как подчеркнул Рябков, подобный разговор неприемлем с Россией. "Наша позиция безупречна с международно-правовой точки зрения, с политической точки зрения. У нас нет никаких спорных элементов, которые можно было бы оспорить даже по формальному признаку, в подходе к любому вопросу, который мы сегодня обсуждаем", - отметил замминистра, добавив, что Москва всегда выступает за диалог.