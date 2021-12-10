Рябков возложил на Вашингтон ответственность за ситуацию в отношениях РФ и США

В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, ответственность за это лежит на Вашингтоне, который создает токсичную атмосферу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Приходится констатировать, что в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация​​​. Не по вине России накопилось немало раздражителей", - отметил замглавы МИД. По его словам, администрация США продолжает откровенно недружественную линию в адрес Москвы, звучат угрозы введения санкций, выдвигаются бездоказательные обвинения.

"Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога", - отметил Рябков, обратив внимание на тот факт, что хотя Вашингтон и декларировал желание снять раздражители, прогресс в этом деле невелик. "Реальные шаги на этом направлении пока ограничились возвращением послов в столицы аккредитации", - указал дипломат.

Что же касается вопросов функционирования нашего посольства, то США не идут на встречу в этом деле, Вашингтон продолжает навязывать свои неприемлемые схемы ротации и сроков командировок дипломатов. По отдельным сюжетам удается добиться взаимопонимания, однако по главным аспектам этого не наблюдается. "По вопросам продолжительности пребывания персонала, восстановления нормального визового обслуживания российских граждан у нас здесь, в России, и по ряду других аспектов - навстречу здравому смыслу и единственно возможному ответственному подходу не идут", - заявил Рябков.

Как обратил внимание замминистра, "завуалированную высылку" российских дипломатов (в общей сложности 55 сотрудников должны покинуть США до 30 января и 30 июня) Москва не оставит без ответа. "Подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны. Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств, в ответ на его недружественные шаги", - заявил Рябков.