Ряд россиян получит в декабре две пенсии

Те россияне, которые получают пенсии в первых числах каждого месяца, получат январские выплаты заранее. Это правило соблюдается из года в год.

Сам Пенсионный фонд России заранее перечисляет в доставочные организации январские пенсии. Кстати, уже проиндексированные. С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян вырастут на 5,9 процента. Далее все зависит от доставочных организаций. Если они не работают в первых числах января, то позаботятся о пенсионерах заранее. При этом важно учитывать, что в каждом регионе свой график доставки пенсий и пособий, которые идут через ПФР, поэтому важно ориентироваться именно на региональные особенности.

Так, напомним, что пенсии за январь 2021 года тоже доставлялись заранее. Еще 25 декабря 2020 года Пенсионный фонд сообщал, что приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. "С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", - уточнили тогда в ведомстве "Российской газете". Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь началось с 29 декабря 2020 года. Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через "Почту России", доставка за 3 января была организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января, доставка пенсий почтовыми отделениями производилась по привычному графику.

Уточнить график выплат пенсий и иных выплат можно по номеру телефона клиентской службы своего региона. Как сообщил Пенсионный фонд России на своей странице в "ВКонтакте", найти контакты клиентской службы можно на официальном сайте ПФР, выбрав регион проживания и нажав кнопку "Контакты отделения и клиентских служб".

Кстати, как заявил на этой неделе в ходе выступления перед депутатами Государственной Думы министр труда Антон Котяков, уже подготовлены предложения по дополнительной индексации пенсий в связи с высокой инфляцией в нынешнем году. Они будут представлены в ближайшее время.