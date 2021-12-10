Росприроднадзор соберет всю информацию о полигонах и свалках

Новости

Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 17:28
Рубрика: Общество

Росприроднадзор соберет всю информацию о полигонах и свалках

Текст: Алексей Дуэль
Информация о заполнении и обустройстве полигонов для размещения отходов будет ежегодно обновляться во время инвентаризации Росприроднадзора. Такой порядок предусмотрен проектом правил инвентаризации объектов размещения отходов, подготовленным Минприроды. Документ размещен на портале для публикации разрабатываемых нормативных актов.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сообщать в Росприроднадзора придется сведения о собственниках полигона для размещения отходов, его обустройстве, прикладывать копии актов государственной и государственно-экологической экспертизах, сообщать, сколько мусора уже завезено, а также информацию о состоянии окружающей среды и о том, какое влияние складированные отходы на нее оказывают, перечислили в Минприроды. Такие отчеты будут поступать ежегодно до 31 марта, прежде их собирали один раз в пять лет. В тот же срок должны быть представлены сведения и о выведенных из эксплуатации объектах, причем не только на следующий год после закрытия, но и все время, пока территория находится под контролем воздействия на окружающую среду.

Матвиенко предложила поднять экологические штрафы

Впервые будут учтены вид территории, на которой размещен полигон и способ складирования отходов: навалом, в котловане или в здании, добавили в Минприроды.

На основе полученной информации местный орган Росприроднадзора сможет включить полигон в реестр объектов размещения отходов, а также актуализировать данные. При выявлении проблем, чиновники смогут установить лимит на размещение отходов в том или ином месте. Кроме того, эти же данные будут использованы для проведения надзора за деятельностью предприятий мусорной отрасли.

По замыслу Минприроды, на основании этих отчетов появится возможность проверить, насколько тот или иной полигон соответствует требованиям закона и, при необходимости, разработать план на приведение его в соответствие с нормативными требованиями.

В самом Росприроднадзора к идее Минприроды отнеслись осторожно. В ведомстве заявили, что документ нуждается в доработке. Свои замечания, основанные на правоприменительной практике, они направят в министерства. У природоохранных инспекторов есть нарекания как к процедуре сбора информации, так и к набору предоставляемых данных.

Внимательный контроль за местами, где складируют отходы, поможет избежать тех проблем, решениями которых занимаются в рамках нацпроекта "Экология". За минувший год уже были ликвидированы 22 мусорных полигона, в том числе самая большая в Европе свалка, а со дна рек извлечены и отправлены на утилизацию 17 затонувших судов. В результате качество жизни четырех млн человек улучшилось, в хозяйственный оборот вернулось больше 500 га рекультивированных земель, подсчитали в АНО "Национальные приоритеты".

Всего к 2024 году в стране предстоит ликвидировать 191 свалку, 46 из них уже рекультивированы. Каждый год россияне "производят" почти 70 млн тонн мусора, увеличивая его залежи на полигонах на 3-5%. При неправильном оборудовании места размещения отходов они могут отравлять воду и почву, выделять в воздух парниковые газы. Федеральный проект "Чистая страна" призван решить проблемы свалок, оставшихся в наследство от старых времен, добавляют в АНО "Национальные приоритеты".

Почему ядохимикаты с Восточного до сих пор остаются в Приморье

Кроме того, России предстоит еще разобраться с объектами накопленного вреда. Пока что их выявлено около двух тысяч. Это заброшенные свалки и промышленные площадки, на которых некогда размещались опасные производства, затопленные в морях суда. Среди них - свалка в подмосковном Ядрово, "Усольхимпром" в Иркутской области, затопленные суда в легендарной бухте Нагаева рядом с Магаданом. А есть еще такие сложные для рекультивации объекты, как бывший Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, полигон захоронения опасных отходов "Красный бор" под Петербургом.

Всего к 2024 году предстоит утилизировать 79 лежащих на дне морей судов, оставшихся без владельца, полтысячи заброшенных скважин, почти девять десяток объектов накопленного вреда. Но это только часть дурного наследства, доставшегося России. По результатам тотальной инвентаризации, собрана информация еще о 29 тысяче свалок, двух тысячах разрушающихся опасных предприятиях, находящихся рядом с населенными пунктам, 258 затонувших судах и 26 тысяч незаглушенных скважинах. В АНО "Национальные приоритеты" заверили, что все эти объекты внесут в специальный реестр, ранжируют по ступени их влияние на здоровье людей и окружающую среду, а затем постепенно ликвидируют.

Одновременно приняты меры к тому, чтобы новых объектов накопленного вреда в России не появлялось. Приняты законы об ответственности собственников опасных производств за ликвидацию их заводов и фабрик, судовладельцев обяжут страховать свои расходы на случай затопления теплохода в результате аварии или любого другого ЧП. Это гарантирует нам и потомка, что новые места экологических бедствий на карте России появляться не будут.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Правительство Минприроды

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии