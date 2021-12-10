Росприроднадзор соберет всю информацию о полигонах и свалках

Информация о заполнении и обустройстве полигонов для размещения отходов будет ежегодно обновляться во время инвентаризации Росприроднадзора. Такой порядок предусмотрен проектом правил инвентаризации объектов размещения отходов, подготовленным Минприроды. Документ размещен на портале для публикации разрабатываемых нормативных актов.

Сообщать в Росприроднадзора придется сведения о собственниках полигона для размещения отходов, его обустройстве, прикладывать копии актов государственной и государственно-экологической экспертизах, сообщать, сколько мусора уже завезено, а также информацию о состоянии окружающей среды и о том, какое влияние складированные отходы на нее оказывают, перечислили в Минприроды. Такие отчеты будут поступать ежегодно до 31 марта, прежде их собирали один раз в пять лет. В тот же срок должны быть представлены сведения и о выведенных из эксплуатации объектах, причем не только на следующий год после закрытия, но и все время, пока территория находится под контролем воздействия на окружающую среду.

Впервые будут учтены вид территории, на которой размещен полигон и способ складирования отходов: навалом, в котловане или в здании, добавили в Минприроды.

На основе полученной информации местный орган Росприроднадзора сможет включить полигон в реестр объектов размещения отходов, а также актуализировать данные. При выявлении проблем, чиновники смогут установить лимит на размещение отходов в том или ином месте. Кроме того, эти же данные будут использованы для проведения надзора за деятельностью предприятий мусорной отрасли.

По замыслу Минприроды, на основании этих отчетов появится возможность проверить, насколько тот или иной полигон соответствует требованиям закона и, при необходимости, разработать план на приведение его в соответствие с нормативными требованиями.

В самом Росприроднадзора к идее Минприроды отнеслись осторожно. В ведомстве заявили, что документ нуждается в доработке. Свои замечания, основанные на правоприменительной практике, они направят в министерства. У природоохранных инспекторов есть нарекания как к процедуре сбора информации, так и к набору предоставляемых данных.

Внимательный контроль за местами, где складируют отходы, поможет избежать тех проблем, решениями которых занимаются в рамках нацпроекта "Экология". За минувший год уже были ликвидированы 22 мусорных полигона, в том числе самая большая в Европе свалка, а со дна рек извлечены и отправлены на утилизацию 17 затонувших судов. В результате качество жизни четырех млн человек улучшилось, в хозяйственный оборот вернулось больше 500 га рекультивированных земель, подсчитали в АНО "Национальные приоритеты".

Всего к 2024 году в стране предстоит ликвидировать 191 свалку, 46 из них уже рекультивированы. Каждый год россияне "производят" почти 70 млн тонн мусора, увеличивая его залежи на полигонах на 3-5%. При неправильном оборудовании места размещения отходов они могут отравлять воду и почву, выделять в воздух парниковые газы. Федеральный проект "Чистая страна" призван решить проблемы свалок, оставшихся в наследство от старых времен, добавляют в АНО "Национальные приоритеты".

Кроме того, России предстоит еще разобраться с объектами накопленного вреда. Пока что их выявлено около двух тысяч. Это заброшенные свалки и промышленные площадки, на которых некогда размещались опасные производства, затопленные в морях суда. Среди них - свалка в подмосковном Ядрово, "Усольхимпром" в Иркутской области, затопленные суда в легендарной бухте Нагаева рядом с Магаданом. А есть еще такие сложные для рекультивации объекты, как бывший Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, полигон захоронения опасных отходов "Красный бор" под Петербургом.

Всего к 2024 году предстоит утилизировать 79 лежащих на дне морей судов, оставшихся без владельца, полтысячи заброшенных скважин, почти девять десяток объектов накопленного вреда. Но это только часть дурного наследства, доставшегося России. По результатам тотальной инвентаризации, собрана информация еще о 29 тысяче свалок, двух тысячах разрушающихся опасных предприятиях, находящихся рядом с населенными пунктам, 258 затонувших судах и 26 тысяч незаглушенных скважинах. В АНО "Национальные приоритеты" заверили, что все эти объекты внесут в специальный реестр, ранжируют по ступени их влияние на здоровье людей и окружающую среду, а затем постепенно ликвидируют.

Одновременно приняты меры к тому, чтобы новых объектов накопленного вреда в России не появлялось. Приняты законы об ответственности собственников опасных производств за ликвидацию их заводов и фабрик, судовладельцев обяжут страховать свои расходы на случай затопления теплохода в результате аварии или любого другого ЧП. Это гарантирует нам и потомка, что новые места экологических бедствий на карте России появляться не будут.