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10.12.2021 21:22
Рубрика: Власть

Россия закрыла въезд из девяти стран Африки и Гонконга

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин ввел полный запрет на въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга, отменив действовавший ряд исключений.
Иностранцы с 29 декабря будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в РФ

Распоряжение затронуло Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Эсватини и ЮАР. Запрет также распространяется на те случаи, если иностранцы в период 14 дней перед прибытием в Россию были в этих государствах и территориях.

В марте 2020 года в начале пандемии коронавируса правительство ввело временные ограничения на въезд в страну иностранных граждан. Исключение было сделано для обладателей дипломатических и служебных паспортов, летных экипажей, моряков с морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, некоторых других категорий лиц.

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