Россия закрыла въезд из девяти стран Африки и Гонконга

Премьер-министр Михаил Мишустин ввел полный запрет на въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга, отменив действовавший ряд исключений.

Распоряжение затронуло Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Эсватини и ЮАР. Запрет также распространяется на те случаи, если иностранцы в период 14 дней перед прибытием в Россию были в этих государствах и территориях.

В марте 2020 года в начале пандемии коронавируса правительство ввело временные ограничения на въезд в страну иностранных граждан. Исключение было сделано для обладателей дипломатических и служебных паспортов, летных экипажей, моряков с морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, некоторых других категорий лиц.