Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии

Россияне в будущем смогут подтверждать или отменять сомнительные банковские операции с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов, опубликованном Банком России.

"Единую биометрическую систему планируется применять не только для идентификации, но и для аутентификации, что позволит использовать биометрические технологии для любых целей организации без необходимости создания собственных биометрических систем", - говорится в документе.

Кроме того, планируется, что банки с универсальной лицензией после индентификации клиента по биометрии смогут открывать счета или вклады без их личного присутствия. Регулятор также предполагает, что граждане смогут самостоятельно регистрировать биометрические данные с помощью мобильного приложения. Это позволит им получать некоторые финансовые и государственные услуги.