Российский истребитель обнаружил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-30 сопроводил морской самолет-разведчик Р-8А США над Черным морем. Как сообщили в национальном центре управления обороной РФ, 10 декабря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря неопознанную воздушную цель, которая приближалась к российской границе.

Для ее опознавания в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Российский экипаж идентифицировал цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США. Американский самолет был над акваторией Черного моря, и после его разворота от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования.

Полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российский самолет не пересекал воздушную трассу самолета-разведчика Р-8А и не проводил опасного сближения.