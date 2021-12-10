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10.12.2021 18:20
Рубрика: Власть

Российский истребитель обнаружил самолет-разведчик США над Черным морем

Текст: Александр Степанов
Истребитель Су-30 сопроводил морской самолет-разведчик Р-8А США над Черным морем. Как сообщили в национальном центре управления обороной РФ, 10 декабря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря неопознанную воздушную цель, которая приближалась к российской границе.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Для ее опознавания в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Российский экипаж идентифицировал цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США. Американский самолет был над акваторией Черного моря, и после его разворота от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования.

Полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российский самолет не пересекал воздушную трассу самолета-разведчика Р-8А и не проводил опасного сближения.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США РГ-Видео

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