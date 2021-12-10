В ноябре Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В частности, абонентская плата в ноябре за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,4% по сравнению с октябрем. "Корректировка тарифов - это обычная рыночная практика. На формирование стоимости услуг связи влияет множество факторов: от экономики и затрат конкретного хозяйствующего субъекта, до общеэкономических тенденций, - пояснили "РГ" в пресс-службе "билайн". - За последние десять лет сменилось несколько поколений связи, однако цены на услуги мобильных операторов все эти годы в целом существенно не менялись. При этом операторы постоянно модернизируют свою инфраструктуру, внедряя и развивая новые сервисы и услуги, на что требуются соотвествующие инвестиции".

Аналогичного мнения придерживаются и в Tele2. "Cледует разделить два тренда - объем потребления и цену за единицу услуги. Если первый постоянно растет, то стоимость единицы услуги стабильно снижается. По этой причине показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя - прим. "РГ") на российском рынке почти не меняется на протяжении почти 10 лет. Фактором сдерживания роста цен остается жесткая конкуренция в российском телекоме".

В "МегаФоне" сообщили, что стоимость услуг формируется исходя из экономической ситуации и других факторов, влияющих на деятельность операторов. В пресс-службе МТС не ответили на запрос "РГ".