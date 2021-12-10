Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 393-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 988 156 541,2 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 758 813 320,4 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 161 728 002,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 143 041 657,4 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 265 266,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 944 117 931,9 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 756 963 262,0 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 119 539 451,9 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 44 038 609,3 тыс. рублей, включая объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1 850 058,4 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 42 188 550,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 1 054 630 600,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 125 444 334,0 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2023 год в сумме 811 656 968,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 867 490 053,2 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год в сумме 174 240 472,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 188 069 128,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета на 2023 год в сумме 150 271 375,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 157 863 194,9 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год в сумме 14 396 175,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 538 532,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 1 011 922 044,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 076 178 681,8 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2023 год в сумме 818 790 309,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 876 151 609,4 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год в сумме 124 398 576,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 130 141 919,7 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 42 708 556,1 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда на 2024 год в сумме 49 265 652,2 тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2023 год в сумме 7 133 340,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 661 556,2 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год в сумме 49 841 896,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 57 927 208,4 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются:

1) в 2023 году - остатки средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2023 года;

2) в 2024 году - остаток средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшийся по состоянию на 1 января 2024 года.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 825 173 876,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 892 334 732,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 954 491 321,7 тыс. рублей.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

1. Установить, что Фонд в 2022 году осуществляет:

1) выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размерах сверх размеров, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", и гражданам в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) расходы по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, включая расходы на осуществление указанных полномочий, за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Правила предоставления Фонду межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

3) расходы по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации, по оплате транспортным организациям расходов по предоставлению проезда к месту лечения и обратно (в том числе к месту санаторно-курортного лечения в рамках предоставления набора социальных услуг, а также к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения) отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, предусмотренным Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

4) оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг, оказанных женщинам в период беременности, в сумме 4,0 тыс. рублей (услуг по оказанию медицинской помощи в сумме 3,0 тыс. рублей и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи в сумме 1,0 тыс. рублей) и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в указанных организациях, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев, в течение которых проводились профилактические медицинские осмотры, за каждого ребенка с момента постановки его на учет, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Финансовое обеспечение и установление порядка, условий оплаты услуг и форм документов, на основании которых производится оплата услуг, осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

5) выплату капитализированных повременных платежей, установленных на дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (для должника - кредитной организации на день отзыва лицензии на осуществление банковских операций), по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, в случае перехода обязательств должника перед гражданином по выплате капитализированных повременных платежей к Российской Федерации.

2. Установить, что Фонд в 2022 - 2024 годах осуществляет реализацию пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, правила реализации которого, включая перечень мероприятий, финансируемых в рамках его реализации, определяются Правительством Российской Федерации. Финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложениями 2 и 3 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)" в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" подраздела "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что в 2022 году Фонд вправе:

1) осуществлять в устанавливаемом Фондом порядке направление средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 2 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на оказание медицинских услуг работникам Фонда и его территориальных органов;

2) принимать решения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 2 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в рамках комплекса процессных мероприятий "Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, о направлении страхователем до 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - финансовое обеспечение предупредительных мер). Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. В случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек не осуществляли два последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств на финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году;

3) осуществлять финансовое обеспечение покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, в объеме не более одной двадцать четвертой общего объема расходов бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет остатков средств бюджета Фонда на начало 2022 года, за исключением средств, поступивших в форме межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных государственных полномочий из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что Фонд в 2022 году ежеквартально исходя из фактического остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступивших на единый счет бюджета Фонда доходов и произведенных с единого счета бюджета Фонда расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отраженных в отчете об исполнении бюджета Фонда, привлекает средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в объеме, достаточном для покрытия дефицита бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

3. Установить, что Фонд в 2022 году вправе формировать и расходовать резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Из объема указанных средств исключаются средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, привлекаемые для финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

4. Установить, что:

1) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи по санаторно-курортному лечению, а также по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно отдельным категориям граждан, имеющим на это право, на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, используются Фондом в 2022 году на указанные цели, включая завершение расчетов по договорам, заключенным в 2021 году. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

2) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году бюджетных ассигнований по целевой статье расходов "Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, используются Фондом в 2022 году на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

3) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, а также на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в части, превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, и на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, направляются Фондом в 2022 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда;

4) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг, оказанных этими организациями женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, а также на оплату организациям услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда бланков родовых сертификатов, используются Фондом в 2022 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

5) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты, направляются Фондом в 2022 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

6) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направляются Фондом в 2022 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

7) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), направляются Фондом в 2022 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

8) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление расходов по выплате капитализированных повременных платежей, установленных на дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (для должника - кредитной организации на день отзыва лицензии на осуществление банковских операций), по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, направляются Фондом в 2022 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

9) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление расходов по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан, направляются Фондом в 2022 году на осуществление выплат по сформированным в 2021 году обязательствам перед работодателями, осуществившими трудоустройство безработных граждан, а также в объеме до 7 000 000,0 тыс. рублей на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан, относящихся к категории молодежи в возрасте до 30 лет. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

Статья 6. Использование средств бюджета Фонда в целях предоставления субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов Фонд предоставляет федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Фонд осуществляет функции и полномочия учредителя, из бюджета Фонда:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

2) субсидии на иные цели, определяемые Правительством Российской Федерации;

3) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин

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