Постановление губернатора Ставропольского края от 7 декабря 2021 года № 535 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, от 13 сентября 2021 г. № 375, от 29 сентября 2021 г. № 410, от 18 октября 2021 г. № 428, от 26 октября 2021 г. № 452, от 29 октября 2021 г. № 467, от 29 октября 2021 г. № 468, от 03 ноября 2021 г. № 476 и от 09 ноября 2021 г. № 487) (далее - Изменения).

2. Довести до сведения граждан, руководителей организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, что проверка подлинности QR-кодов вакцинированных или переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус".

3. Признать утратившими силу:

пункт 4, подпункт 5.2 и пункт 8 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 ноября 2020 г. № 490;

постановление Губернатора Ставропольского края от 06 января 2021 г. № 1 "О внесении изменений в подпункты 2.4 и 21.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

подпункт 1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 06 сентября 2021 г. № 371 "О внесении изменений в подпункты 2.1.1 и 21.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. №119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 29 октября 2021 г. № 467 "О внесении изменений в пункты 33 и 91 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 29 октября 2021 г. № 468 "О внесении изменения в пункт 33 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 03 ноября 2021 г. № 476 "О внесении изменений в подпункты 15.7 и 16.5 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О., исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Давыдова Д.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Лаврова О.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 6 и 8, подпункта 9.2 и пункта 10 Изменений.

Пункты 6 и 8, подпункт 9.2 и пункт 10 Изменений вступают в силу с 22 декабря 2021 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 7 декабря 2021 года № 535





Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В преамбуле слова "и методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 8 мая 2020," заменить словами ", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 8 мая 2020, постановлением Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 18.10.2021 № 231-П "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае" и".

2. В пункте 2:

2.1. В подпункте 2.1:

2.1.1. В подпункте 2.1.1:

2.1.1.1. В подпункте 2.1.1.1 слова "а также при обеспечении прохождения зрителями процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2" заменить словами "и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 21.2, 6.1 и 6.2".

2.1.1.2. В подпункте 2.1.1.2 слова "а также при обеспечении прохождения зрителями процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2" заменить словами "и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 21.2, 6.1 и 6.2".

2.1.2. Подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:

"2.1.5. Мероприятий, проводимых дошкольными образовательными организациями с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, и при условии посещения данных мероприятий родителями (законными представителями) воспитанников с соблюдением требований, предусмотренных подпунктами 21.2, 6.1 и 6.2 настоящего постановления.".

2.1.3. Дополнить подпунктом 2.1.51 следующего содержания:

"2.1.51. Мероприятий, посвященных празднованию Нового года, проводимых образовательными организациями, расположенными на территории Ставропольского края и реализующими образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, и при условии посещения данных мероприятий родителями (законными представителями) учащихся с соблюдением требований, предусмотренных подпунктами 21.2, 6.1 и 6.2 настоящего постановления.".

2.2. В подпункте 2.4.3 слова "прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления" заменить словами "соблюдение требований, предусмотренных пунктом 21 настоящего постановления".

2.3. В подпункте 2.7:

2.3.1. В подпункте 2.7.2 слова "загрузки данных объектов в объеме не более 25 процентов от их единовременной пропускной способности либо при условии обеспечения прохождения посетителями и работниками таких объектов процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и" заменить словами "соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 21.2 настоящего постановления, и".

2.3.2. В подпункте 2.7.21 слова "загрузки данных объектов в объеме не более 25 процентов от их единовременной пропускной способности либо при условии обеспечения прохождения посетителями и работниками таких объектов процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и" заменить словами "соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 21.2 настоящего постановления, и".

2.3.3. Подпункт 2.7.4 дополнить словами ", при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 21.2 настоящего постановления".

2.3.4. Подпункт 2.7.5 дополнить словами "при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 21.2 настоящего постановления".

3. Подпункт 21.2 изложить в следующей редакции:

"21.2. При условии наличия у гражданина паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 48 часов, осуществляется посещение гражданином, достигшим 18-летнего возраста:

музеев, выставочных залов;

библиотек;

театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в закрытых помещениях;

кинотеатров (кинозалов);

зоопарков;

предприятий общественного питания;

дошкольных образовательных организаций при проведении ими мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1.5 настоящего постановления;

образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края и реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, при проведении ими мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1.51 настоящего постановления;

физкультурно-спортивных объектов, указанных в подпунктах 2.7.2 и 2.7.21 настоящего постановления;

закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов и организаций, указанных в подпункте 2.7.4 настоящего постановления;

объектов инфраструктуры объектов коллективного размещения, указанных в подпункте 2.7.5 настоящего постановления;

спортивных сооружений при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпунктах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 настоящего постановления;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (за исключением обращения гражданина за предоставлением услуги по печати на бумажном носителе сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией);

салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских, СПА-сало-нов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуга.".

4. Подпункт 22.2 изложить в следующей редакции:

"22.2. Нахождение посетителей, в объектах и организациях, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления, при отсутствии документов или QR-кодов, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления.".

5. Пункт 33 признать утратившим силу.

6. Дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Установить, что размещение в санаторно-курортных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края (далее - санаторно-курортные учреждения), пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, апартотелях, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах коллективного размещения, расположенных на территории Ставропольского края, граждан, достигших 18-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 48 часов.".

7. Пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. Руководителям объектов и организаций, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления, в период действия режима повышенной готовности обеспечить допуск в эти объекты и организации посетителей, достигших 18-летнего возраста, при наличии у них паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 48 часов.".

8. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. Руководителям санаторно-курортных учреждений, пансионатов, домов отдыха, гостиниц, туристских баз, кемпингов, гостевых домов, апарт-отелей, загородных баз отдыха и иных аналогичных объектов коллективного размещения, расположенных на территории Ставропольского края, в период действия режима повышенной готовности обеспечить размещение в этих учреждениях и объектах граждан, достигших 18-летнего возраста, при наличии у них паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" Или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 48 часов.".

9. В пункте 6:

9.1. Подпункт 6.6 изложить в следующей редакции:

"6.6. Граждан, достигших 18-летнего возраста, при посещении в период действия режима повышенной готовности объектов и организаций, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления, предъявлять при входе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, а также сертификат о вакцинации или QR-код вакцинированного, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо сертификат или QR-код переболевшего, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающий, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее чем за 48 часов.".

9.2. Дополнить подпунктом 6.61 следующего содержания:

"6.61. Граждан, достигших 18-летнего возраста, при заезде в период действия режима повышенной готовности в санаторно-курортные учреждения, пансионаты, дома отдыха, гостиницы, туристские базы, кемпинги, гостевые дома, апартотели, загородные базы отдыха и иные аналогичные объекты коллективного размещения, расположенные на территории Ставропольского края, предъявлять при входе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, а также сертификат о вакцинации или QR-код вакцинированного, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо сертификат или QR-код переболевшего, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающий, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее чем за 48 часов.".

10. В пункте 13 слова ", имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края (далее - санаторно-курортные учреждения)," исключить.

11. В пункте 15:

11.1. В подпункте 15.7 слова "с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционные образовательные технологии), с 08 ноября по 13 ноября 2021 года включительно" заменить словами "с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций".

11.2. В подпункте 15.9 слова "с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно" заменить словами "с 26 декабря 2021 года по 09 января 2022 года включительно".

12. В пункте 16:

12.1. В подпункте 16.5 слова "с использованием дистанционных образовательных технологий с 08 ноября по 13 ноября 2021 года включительно" заменить словами "с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций".

12.2. В подпункте 16.12 слова "с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно" заменить словами "с 26 декабря 2021 года по 09 января 2022 года включительно".

12.3. В подпункте 16.13 слова "с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно" заменить словами "с 26 декабря 2021 года по 09 января 2022 года включительно".

13. Пункт 211 признать утратившим силу.







