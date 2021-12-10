Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

"Суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направило дело на рассмотрение главы МВД, который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США", - говорится в заявлении, текст которого приводит агентство.

Отмечается, что активист продолжит находиться под стражей.

Ранее магистратский суд постановил, что нельзя экстрадировать Ассанжа в Соединенные Штаты.