Суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в материалах суда по итогам заседания, передает РИА Новости. МИД России назвал этот вердикт позорным.

Ассанж разыскивается Вашингтоном по различным обвинениям, связанным с утечкой секретных документов. Он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне.

Ассанж был арестован в Великобритании в 2019 году за нарушение правила пребывания под залогом. Он провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинениям в сексуальном насилии. Позже обвинения были сняты.