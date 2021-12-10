Татьяна Москалькова вручила медали за добрые дела

В Москве 10 декабря в Международный день прав человека омбудсмен Татьяна Москалькова вручила медаль "Спешите делать добро". Эта особая награда за добрые дела ежегодно вручается нашим лучшим соотечественникам. Каждый год лауреатами становятся люди разных возрастов и разных профессий. Без громких роликов в соцсетях и восторженных взглядов публики, они незметно делают добрые дела, думают о других и спешат на помощь. В этом году награду из рук уполномоченного получили одиннадцать человек из самых разных регионов нашей страны - от Нарьян-Мара до Краснодара.

- Во все времена были люди, которые попадают в сложные жизненные ситуации, и во все эпохи находились те, кто протягивал им руку помощи, - сказала Татьяна Москалькова, открывая церемонию награждения. - Сегодня в шестнадцатый раз мы вручаем медаль "Спешите делать добро", отмечая тех замечательных людей, которые совершили добрые поступки или смогли организовать целую систему помощи. Это очень самоотверженные люди, они - восхитительный пример большого мужества, силы духа, неиссякаемой веры и оптимизма.

Награду получили актер Олег Белов из Самары (пережив инсульт, он организовал театр-студию для людей с ограниченными возможностями), Зоя Глухих из Свердловской области, Алла Дешица из Нижегородской области (бесплатно оказывала стоматологическую помощь), Александр Лебедев из Орловской области (организовал хоспис), доброволец поисково-спасательного отряда Алена Заборовская из Ямало-Ненецкого автономного округа, Евгений Смирнов из Краснодарского края, Ангелина Андреева из Нарьян-Мара, Татьяна Питиримова из Владимирской области, Михаил Терентьев и Ирина Богачева из Москвы.

Получил медаль уполномоченного и пенсионер Юрий Квасов из Алтайского края. Своими руками он вырастил целый лес. Более пяти тысяч сосен зеленеют теперь в окрестностях села Устьянки.

А совсем недавно, лет пятнадцать назад, вокруг села были сплошные голые сопки.

- Старожилы рассказывали мне и моим ученикам, что очень давно здесь рос хвойный лес, - рассказывает жена пенсионера, в прошлом учитель, Галина Федоровна. - А Юрий Иваныч возьми, да и придумай - сажать сосны.

Сначала сажали все - школьники на такое дело особенно откликались, воду носили, поливали. "Одному маленькому мальчику дали на выбор сосну, он ее посадил, теперь мальчик вымахал на метр восемьдесят, а сосна еще выше, - смеется Галина Федоровна.

Взрослым идея, хоть и не сразу, но тоже понравилась, помогали и соседи, и родственники. Но через некоторое время Юрий Иваныч решил, что дело нужно делать серьезно, и сажать не 200 саженцев, а все 500.

- Тут уже родственники не выдержали, стали отказываться, свои дела делать не успевают, - говорит Валентина Федоровна. - Но Юрий Иваныч человек целеустремленный, и даже упрямый, если цель поставил, - обязательно добьется.

И уже много лет сажает пенсионер Квасов свои елочки и сосенки в одиночку.

- Человек для чего предназначен? Чтобы совершенствовать среду обитания, - философствует Юрий Иваныч. - Человеку для жизни много не надо, а нам сегодня навязывают - покупайте, потребляйте. Но ведь человеку изначально все дано, пользуйтесь тем, что есть и сохраняйте, но нам все мало.

Спрашиваю его, трудно ли посадить лес?

- Лес не садят, его выращивают, - с любовью говорит Юрий Иваныч. - Это не так легко, как кажется, посадил и забыл, сам вырастет. И поливать, и пропалывать приходится. Если хвойные первые два года не получат влаги, они погибнут.

По профессии Юрий Квасов инженер-механик, а по призванию, наверное, агроном, как и его отец. Попробовав высаживать лес весной, он понял, что это дело гиблое. Летняя засуха все погубит.

- Теперь сажаю по осени, в земле влаги больше, - говорит он.

Односельчане к квасовскому делу относятся с уважением.

- Люди видят, что он делает доброе дело, - говорит Галина Федоровна.

Справка "РГ"

Среди лауреатов прошлых лет - волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", писатель и переводчик Никита Струве, больничный клоун Константин Седов, школьник Данил Нефедов (спас тонувшего малыша), тракторист Алексей Резанов, полицейский Михаил Баранов (они спасли десятки людей во время летних пожаров), священник, настоятель храма села Прозорово Ярославской области, отец Анатолий (Денисов) и многие другие. Посмертно получил награду хоккеист ярославского "Локомотива" Иван Ткаченко. Под ником "Иван Леонидович" перечислял на счет больных ребятишек огромные суммы. Последний свой платеж в 500 тысяч рублей он отправил, находясь на борту Як-42 перед трагическим взлетом.