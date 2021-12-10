Трамп нецензурно высказался в адрес экс-премьера Израиля

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в предательстве и нецензурно высказался в его адрес. Об этом он сообщил в интервью изданию Axios.

"Первым, кто поздравил (Джо Байдена с победой на выборах в 2020 году - прим. "РГ"), был Биби Нетаньяху, - заявил Трамп. - С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он…".

Трамп добавил, что сделал очень многое для экс-главы Израиля. "Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку", - подчеркнул экс-президент.