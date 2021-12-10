Ученые назвали семь способов защитить свою печень

Печень является системой фильтрации тела. Ученые назвали семь способов защитить этот орган от разрушения.

Употребление алкоголя заставляет работать печень на полные обороты. Если клетки печени перегружаются, это может привести к повреждению - иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а иногда - серьезному повреждению, называемому циррозом, отмечает портал eatthis.com. Специалисты, в первую очередь, рекомендуют не злоупотреблять алкоголем.

Поскольку печень является станцией детоксикации, она отфильтровывает химические вещества. "Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте их в хорошо проветриваемом помещении и носите маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов", - отмечают ученые клиники Майо. Эксперты известного американского университета Джона Хопкинса, который ведет мировую статистику по COVID-19, настоятельно советуют мыть продукты перед употреблением в пищу, учитывая, что печень отвечает за очистку крови от токсинов.

Гепатит С (ВГС) - это вирус, поражающий вашу печень. Около половины людей с ВГС не знают, что они инфицированы, в основном потому, что у них нет симптомов, на появление которых могут потребоваться десятилетия. По этой причине эксперты рекомендуют всем взрослым в возрасте от 18 до 79 лет проходить скрининг на гепатит C, даже тем, у кого нет симптомов или известных заболеваний печени.

Если у вас есть татуировка или пирсинг, вашей печени также может угрожать опасность: используемые иглы и другое оборудование повышают риск заражения и болезней. Если оборудование старое или не было стерилизовано должным образом, а также если в салоне не соблюдаются надлежащие гигиенические правила, возникает риск заболеваний, передающихся с кровью, таких как гепатиты B и C. Они могут привести к проблемам с печенью и последующему циррозу, а также к ВИЧ, столбняку и туберкулезу, говорится в исследовании ученых Мичиганского университета здравоохранения.

В отчете говорится и о необходимости сбалансированного питания. Когда вы употребляете жирную или жареную пищу, ваша печень буквально подвергается атаке. И в этой связи необходимо соблюдать диету, отметили ученые. Наконец, исследования показали, что режим регулярных физических упражнений снижает стеатоз печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, а также приводит к уменьшению воспалительных и окислительных процессов в организме. При этом, отметили ученые университета, все терапевтические схемы должны включать регулярные физические упражнения: это может быть 30 минут в день обычной зарядки пять дней в неделю.

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