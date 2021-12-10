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10.12.2021 13:11
Рубрика: Общество

Ученые назвали семь способов защитить свою печень

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Печень является системой фильтрации тела. Ученые назвали семь способов защитить этот орган от разрушения.

Фото: iStock
Назван напиток, способный спасти печень от разрушения

Употребление алкоголя заставляет работать печень на полные обороты. Если клетки печени перегружаются, это может привести к повреждению - иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а иногда - серьезному повреждению, называемому циррозом, отмечает портал eatthis.com. Специалисты, в первую очередь, рекомендуют не злоупотреблять алкоголем.

Поскольку печень является станцией детоксикации, она отфильтровывает химические вещества. "Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте их в хорошо проветриваемом помещении и носите маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов", - отмечают ученые клиники Майо. Эксперты известного американского университета Джона Хопкинса, который ведет мировую статистику по COVID-19, настоятельно советуют мыть продукты перед употреблением в пищу, учитывая, что печень отвечает за очистку крови от токсинов.

Гепатит С (ВГС) - это вирус, поражающий вашу печень. Около половины людей с ВГС не знают, что они инфицированы, в основном потому, что у них нет симптомов, на появление которых могут потребоваться десятилетия. По этой причине эксперты рекомендуют всем взрослым в возрасте от 18 до 79 лет проходить скрининг на гепатит C, даже тем, у кого нет симптомов или известных заболеваний печени.

Если у вас есть татуировка или пирсинг, вашей печени также может угрожать опасность: используемые иглы и другое оборудование повышают риск заражения и болезней. Если оборудование старое или не было стерилизовано должным образом, а также если в салоне не соблюдаются надлежащие гигиенические правила, возникает риск заболеваний, передающихся с кровью, таких как гепатиты B и C. Они могут привести к проблемам с печенью и последующему циррозу, а также к ВИЧ, столбняку и туберкулезу, говорится в исследовании ученых Мичиганского университета здравоохранения.

В отчете говорится и о необходимости сбалансированного питания. Когда вы употребляете жирную или жареную пищу, ваша печень буквально подвергается атаке. И в этой связи необходимо соблюдать диету, отметили ученые. Наконец, исследования показали, что режим регулярных физических упражнений снижает стеатоз печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, а также приводит к уменьшению воспалительных и окислительных процессов в организме. При этом, отметили ученые университета, все терапевтические схемы должны включать регулярные физические упражнения: это может быть 30 минут в день обычной зарядки пять дней в неделю.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Общество Здоровье

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