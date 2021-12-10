Ученые по следам вычислили, с какой скоростью бегали динозавры

Новости

Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
"Круг добра" обеспечит больных детей самым дорогим в мире лекарством 15:55
МИД РФ: В диалоге с США сложилась нездоровая ситуация 15:49
Банк России указал на главные недостатки криптовалют 15:49
Матвиенко предложила найти общие подходы к внесению регионами законопроектов в ГД 15:44
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7% 15:39
ФАС ожидает снижение темпов роста цен на бензин до конца года 15:33
В Центре Гамалеи прокомментировали сообщения о "легкости" омикрон-штамма 15:32
В ЦБ опасаются появления новых схем мошенничества 15:21
Путин предложил Совбезу обсудить экономическую безопасность 15:11
РФ с 2022 года начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 16:12
Рубрика: Общество

Ученые по следам вычислили, с какой скоростью бегали динозавры

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Scientific Reports Фото: Scientific Reports
Фото: Scientific Reports

Благодаря окаменевшим следам динозавров-тетануров, которые являются далекими родственниками тираннозавра, палеонтологам удалось выяснить, с какой скоростью передвигались эти хищники сто миллионов лет назад.

Фото: pixabay
В Китае нашли останки динозавра с уцелевшими ядрами клеток

Окаменелые следы динозавров нашли в Испании, в провинции Ла-Риоха. Исследование проводили ученые одноименного университета, его результаты опубликованы в Scientific Reports. Исследователи нашли сразу несколько десятков отпечатков лап с тремя пальцами как минимум двух особей. Следам примерно 120-125 миллионов лет, они покрылись слоем осадочных пород, что сохранило их до нашего времени. Большое количество обнаруженных окаменелостей позволило палеонтологам изучить то, как передвигались тетануры, вычислить их типичную и максимальную скорость движения, а также сравнить эти данные с результатами расчетов палеонтологов-теоретиков. Для этого ученые подготовили трехмерную модель отпечатков лап и попытались воспроизвести их при помощи компьютерных расчетов.

Точную скорость удалось установить впервые. Оказалось, эти динозавры развивали скорость до 37-45 километров в час, что делает их одними из самых быстрых в истории. Так как по расчетам теоретиков, основанным на трехмерных моделях скелета и мышц динозавров, эти значения близки к максимальным скоростям.

Необычно высокая скорость движения этих ящеров является свидетельством в пользу того, что крупные хищные динозавры были теплокровными существами, которые вели активный образ жизни и не уступали в этом отношении современным млекопитающим.

Помимо высокой скорости, исследование подтвердило ловкость этих динозавров. Одни следы показали плавное и постоянное увеличение скорости, а другие - резкое изменение направления бега, что авторы интерпретируют как доказательство того, что животное маневрировало во время бега.

Отмечено, что поведение и биодинамика тетануров - важный вопрос палеонтологии, ответ на который пытались дать очень долго из-за отсутствия животных с подобным строением. Изучение следов приблизило ученых к разгадке тайны динозавров.

Наука Общество Наука

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижение темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии