Ученые по следам вычислили, с какой скоростью бегали динозавры

Благодаря окаменевшим следам динозавров-тетануров, которые являются далекими родственниками тираннозавра, палеонтологам удалось выяснить, с какой скоростью передвигались эти хищники сто миллионов лет назад.

Окаменелые следы динозавров нашли в Испании, в провинции Ла-Риоха. Исследование проводили ученые одноименного университета, его результаты опубликованы в Scientific Reports. Исследователи нашли сразу несколько десятков отпечатков лап с тремя пальцами как минимум двух особей. Следам примерно 120-125 миллионов лет, они покрылись слоем осадочных пород, что сохранило их до нашего времени. Большое количество обнаруженных окаменелостей позволило палеонтологам изучить то, как передвигались тетануры, вычислить их типичную и максимальную скорость движения, а также сравнить эти данные с результатами расчетов палеонтологов-теоретиков. Для этого ученые подготовили трехмерную модель отпечатков лап и попытались воспроизвести их при помощи компьютерных расчетов.

Точную скорость удалось установить впервые. Оказалось, эти динозавры развивали скорость до 37-45 километров в час, что делает их одними из самых быстрых в истории. Так как по расчетам теоретиков, основанным на трехмерных моделях скелета и мышц динозавров, эти значения близки к максимальным скоростям.

Необычно высокая скорость движения этих ящеров является свидетельством в пользу того, что крупные хищные динозавры были теплокровными существами, которые вели активный образ жизни и не уступали в этом отношении современным млекопитающим.

Помимо высокой скорости, исследование подтвердило ловкость этих динозавров. Одни следы показали плавное и постоянное увеличение скорости, а другие - резкое изменение направления бега, что авторы интерпретируют как доказательство того, что животное маневрировало во время бега.

Отмечено, что поведение и биодинамика тетануров - важный вопрос палеонтологии, ответ на который пытались дать очень долго из-за отсутствия животных с подобным строением. Изучение следов приблизило ученых к разгадке тайны динозавров.