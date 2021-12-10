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10.12.2021 03:44
Рубрика: Общество

В 2022 году Россия вводит бессрочную IT-карту мигранта

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
В миграционной политике России зреют перемены.

- Реформа законодательства дорабатывается, к середине 2022 года ее проект будет внесен в Госдуму, а к концу года, с принятием закона, мы вводим цифровую IТ-карту мигранта, - говорит президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - IТ-карта заменит паспорта работников стран исхода и будет документом, удостоверяющим личность. Она будет действительна 10 лет на всей России, а патент на работу привязан к региону выдачи. Через 10 лет, если у владельца карты не будет нарушений, она станет бессрочной.

Фото: Никита Митюнин
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Коженов сообщил о том, что готовятся электронные реестры работодателей и мигрантов. Они будут регулировать "цифровой" наем на работу иностранцев. Так Коженов косвенно опроверг информацию о том, что миграция будет сокращаться. Наоборот, по данным МВД, в 2021 году выросло число иностранцев, вставших на учет. Если в 2020 году их было 8 327 024, то в 2021 году выросло до 10 616 980 человек.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2021 году в России мигрантов так же стало больше, но есть их дефицит в доставке и строительстве. Правда, как отмечают в ЕЭК, ссылаясь на исследования социологов МГУ, конкуренцию мигрантам отечественные рабочие могут составить лишь в строительстве, где мигрантов трудится до 55%. А вот сфере ЖКХ (до 35% мигрантов) и особенно в сельском хозяйстве (до 27%) дефицит рабочей силы сохранится.

Отсюда прогноз ЕЭК: с 2022 года намечается переориентация иностранной рабочей силы на "целевые" отрасли - ЖКХ, складскую деятельность и особенно сельское хозяйство. Именно на эти виды деятельности будет легче получить IТ-карту мигранта. Косвенным свидетельством новой тенденции стало то, что выросло число иностранцев, получивших гражданство РФ - с 504 782 за 2020 год до 609 905 за неполный 2021 год. Причем, по данным ЕЭК, через организованные преступные группировки (ОПГ) наметился спрос на заключение фиктивных браков, что решает проблему приобретения российского гражданства.

Намечается переориентация иностранной рабочей силы на "целевые" отрасли

- Мы об этом знаем, - говорит Вадим Коженов, - по браку вид на жительство давать продолжим, а вот гражданство без детей - нет. Тем более цифровую IТ-карту получить будет невозможно.

Общество Соцсфера Миграция Законопроекты и комментарии

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