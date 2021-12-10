В Центре Гамалеи не оценили планы ЕМА сократить сроки ревакцинации

Ревакцинация мРНК-препаратами, к которым относятся также Pfizer и Moderna, через три месяца после основного курса может привести к непредвиденным последствиям. Об этом заявили специалисты Центра им. Гамалеи на своей странице в Twitter.

"Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без долгосрочного тестирования может иметь непредвиденные последствия для безопасности (здоровья)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подобные эксперименты доказывают непродолжительность действия вакцин с мРНК.

В заключении, они добавили, что еще ни в одну пандемию не было быстрого перехода на трехмесячную ревакцинацию.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) предложило на фоне распространения штамма "омикрон" сократить сроки ревакцинации от COVID-19 до трех месяцев.