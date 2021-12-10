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10.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В ФНС рассказали, какие налоги могут не платить пенсионеры

Текст: Роман Маркелов
В Российском Налоговом кодексе (НК) установлен ряд льгот по уплате налогов. Ими в том числе могут пользоваться пенсионеры и предпенсионеры. О том, на какие льготы они могут претендовать, рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС).

1. Налог на имущество физических лиц

Право на налоговую льготу по налогу имеют пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно - мужчины и женщины), которым, в соответствии с российским законодательством выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, а также инвалиды I и II групп инвалидности.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;

2) жилой дом или часть жилого дома;

3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК;

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК;

5) гараж или машино-место.

При установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут также устанавливаться налоговые льготы, не предусмотренные настоящей главой, основания и порядок их применения налогоплательщиками (статья 399 НК).

2. Земельный налог

Федеральным законодательством освобождение от земельного налога не предусмотрено. Но начиная с налогового периода 2017 года при расчете земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка (налоговый вычет), находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном законодательством.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В соответствии со статьей 387 НК при установлении земельного налога нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут дополнительно устанавливаться налоговые льготы, включая налоговый вычет для отдельных категорий налогоплательщиков.

3. Транспортный налог

В соответствии со статьей 356 НК налог устанавливается самим кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего региона.

Федеральным законодательством льготы по этому налогу также не предусмотрены. В то же время, при установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

P.S.

Информацию о наличии льгот по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам у льготных категорий лиц можно получить на официальном интернет-сайте ФНС России в сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство

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