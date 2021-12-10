В Японии разработали защитную маску, светящуюся при коронавирусе

В Университете префектуры Киото разработали защитную маску от коронавируса, которая в ультрафиалетом спектре начинает светиться при наличии на ней частиц COVID-19. Визуальный эффект получен с помощью обработки съемного фильтра маски специальным флуоресцентным красителем.

Как сообщает Kyodo News, реагент изготовлен на основе полученных из яиц страуса антител, которые успешно нейтрализуют все инородные тела в организме птицы.

В испытаниях, которые длились десять дней, участвовали 32 человека, инфицированных SARS-CoV-2. Тестирование показало, что все маски светились под ультрафиолетовым светом, который при снижении вирусной нагрузки со временем исчезал.

"Мы можем массово производить антитела из яиц страусов по невысокой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", - цитирует агентство руководителя исследовательской группы Ясухиро Цукамото.

Команда Цукамото далее намерена расширить эксперимент, чтобы охватить 150 участников.