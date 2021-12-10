В МИД РФ рассказали, чем грозит втягивание Украины в НАТО

Превращение Украины в страну-члена НАТО приведет к тому, что на ее территории появятся ракеты с минимальным подлетным временем к России. Об этом заявили в МИД РФ.

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что это создаст "неприемлемые" угрозы безопасности России и может спровоцировать масштабный конфликт в Европе.