В Минске начали подготовку к IХ Форуму регионов Союзного государства

Парламентарии Беларуси приступили к подготовке IХ Форума регионов Союзного государства, проведение которого планируется в июне, подтвердила в пятницу председатель Совета Республики РБ Наталья Кочанова на встрече с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачевым, информирует БЕЛТА.

Спикер верхней палаты национального парламента уточнила, что предложения, которые поступили от их российских коллег, уже рассмотрены. "Мы согласны с предложенной тематикой и датой проведения. Уверена, что вместе мы сможем решить те задачи, которые стоят перед нашими народами", - сказала она.

Нынешний диалог парламентариев белорусский политик назвала "великолепной возможностью обсудить текущие вопросы, которые необходимо решать в ближайшее время". По ее словам, добрые и конструктивные отношения, которые установились между сенаторами двух стран, способствуют "более доверительному и содержательному взаимодействию между государственными органами".

Спикер поблагодарила партнеров и за конструктивную позицию, занятую Россией на Ассамблее Межпарламентского союза по недопущению внесения в повестку дня в качестве чрезвычайного пункта резолюции по Беларуси. "Ваша поддержка для нас очень важна. В этих непростых условиях вместе сможем эффективнее противостоять вызовам современности, которые каждый раз появляются в отношении наших стран", - подчеркнула она, добавив, что парламентарии "не просто надежные партнеры, но добрые друзья, которые всегда подставят плечо и будут идти вместе".

Председатель Совета Республики обратила внимание, что в реализации программ, подписанных лидерами двух стран на Высшем государственном совете Союзного государства, предстоит большая работа. "В том числе в плане унификации законодательства", - уточнила она.

В свою очередь Константин Косачев передал "самый искренний привет от председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, которая высоко ценит профессиональные и личные отношения, сложившиеся между палатами".

Говоря о ситуации на 143-ей Ассамблее Межпарламентского союза, которая состоялась в Мадриде, российский парламентарий пояснил, что у членов делегации не было ни тени сомнения, что они "должны в нее включиться самым активным образом".