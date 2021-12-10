В Москве зафиксирован рекорд спроса на вторичное жилье

Спрос на жилье на вторичном рынке растет пять месяцев подряд, что является рекордом. Об этом рассказал руководитель агентства недвижимости Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе.

В частности, в ноябре 2021 года спрос на покупку вторичной недвижимости в Москве вырос на 1,6 процента по сравнению с октябрем нынешнего года. Покупательский интерес к готовым квартирам непрерывно растет в столице начиная с июля, то есть пять месяцев подряд. Это рекордная растущая динамика за последние два года.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то можно заметить рост интереса к вторичке на 30,57 процента. По данным Ярослава Кобаладзе, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы в начале декабря нынешнего года находится на уровне 320,4 тысячи рублей. За последний год этот параметр вырос на 10,72 процента.