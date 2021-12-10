В ПФР напомнили, как выдаются пособия беременным и одиноким родителям

Ежемесячные пособия для будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей от 8 до 16 лет, выплачиваются с 1 по 25 число следующего месяца.

"Для удобства получателей определена конкретная дата выплаты пособий - 3 число месяца. При этом если 3 число выпадает на праздничный или выходной день, то пособие выплачивается в предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала выплатного месяца", - сообщили в отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом первая выплата пособия одиноким родителям производится по другим правилам - в течение пяти рабочих дней после того, как было вынесено решение о назначении, если оно было принято с 1 по 25 число месяца. Если же решение принято после 25 числа, то первая выплата придет 3 числа следующего месяца.

Есть и свои особенности для первой выплаты ежемесячного пособия для беременных женщин - если заявление было подано до 12 недели беременности, то выплата начнется на следующий рабочий день после наступления 12 недели.