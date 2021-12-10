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10.12.2021 16:04
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Маркетплейс Wildberries может брать с клиентов деньги за возврат товара, если это касается продукции надлежащего качества, рассказал замначальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

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Ранее СМИ сообщили, что для части клиентов Wildberries опция возврата товара стала платной - по сто рублей за каждую единицу. Это касается, например, тех, чей процент выкупа ниже 20 или сумма выкупа составляет менее десяти тысяч рублей.

Пучковский пояснил, что возврат товара должен быть бесплатным, если продукция оказалась некачественной. Чаще всего покупатели сталкиваются с тем, что товар не похож на изображение в каталоге или имеет признаки бывшего в употреблении. В таких случаях он рекомендовал обращаться напрямую к продавцу.

Если купленная вещь не подошла по размеру или фасону, то в обычных магазинах покупатель может после примерки дома обменять товар на подходящий, при этом он самостоятельно возвращает его. Это доступно не для всех позиций. В онлайн-магазине можно обменять или вернуть практически любой товар в течение семи дней.

"Для соблюдения баланса интересов право отказаться от товара уравновешено отсутствием обязанности продавца брать на себя расходы по доставке", - сказал специалист в беседе с РИА Новости.

Как отметил Пучковский, для многих потребителей Wildberries не является продавцом, а это значит, что можно обратиться к продавцу напрямую и решить возникшие вопросы с ним.

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