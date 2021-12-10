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10.12.2021 13:00
Рубрика: Культура

В Сети вышел документальный мини-сериал "ВХУТЕМАС: четвертая мировая революция"

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера нового документального проекта "ВХУТЕМАС: четвертая мировая революция".
Из трейлера к сериалу "ВХУТЕМАС: четвертая мировая революция". Фото: Предоставлено Premier Из трейлера к сериалу "ВХУТЕМАС: четвертая мировая революция". Фото: Предоставлено Premier
Из трейлера к сериалу "ВХУТЕМАС: четвертая мировая революция". Фото: Предоставлено Premier

Это четырехсерийный фильм, а точнее, мини-сериал об истории одного из главных творческих институтов страны XX века. Проект создан студией "Бюро-78" совместно с Музеем Москвы при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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В 2020 году исполнилось 100 лет Высшим художественно-техническим мастерским (ВХУТЕМАС), символу молодого Советского государства и колыбели русского авангарда. В ноябре 2020 года к столетию творческого института в Музее Москвы открылась масштабная музейная экспозиция, посвященная ВХУТЕМАСу как родоначальнику современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных и полиграфических вузов.

Документальный проект вместе с масштабной музейной экспозицией стали возвращением и реабилитацией забытого учебного заведения и создавших его гениев, с тех пор как память о нем была уничтожена под девизом "борьбы с формализмом". Каждая серия фильма посвящена конкретному периоду становления ВХУТЕМАСа: от предпосылок к созданию, рассмотренных в историческом и политическом контексте, до уничтожения мастерских в 1930 году. Так, в первой серии "Четвертая мировая революция" рассказано о том, как футуристы оказались во главе новаторских перемен после 1917 года и стали символом свободы в совершенно новой стране.

В сериале зрители смогут увидеть уникальные видео и фото- архивы, а также - интервью с ведущими специалистами в области русского авангарда, историками и наследниками. Историю ВХУТЕМАСа рассказали генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева, ректор МАРХИ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова Александр Лаврентьев, искусствовед и главный редактор "Энциклопедии русского авангарда" Андрей Сарабьянов и многие другие эксперты.

Авторы и создатели фильма - сценарист Анастасия Семенихина, продюсеры Дмитрий Ким и Вадим Косанев. В создании проекта приняла участие кураторская группа, которая работала над выставкой в Музее Москвы, под руководством историка архитектуры Александры Селивановой. Также в числе кураторов - Рустам Габбасов, Надя Плунгян, Мария Силина, Ксения Гусева, Алена Сокольникова, Анна Бокова, Илья Лапин, Дарья Сорокина и Стас Громик.

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