Суд отказал Трампу в просьбе не раскрывать документы о штурме Капитолия

Апелляционный суд столичного округа Колумбия отклонил в четверг просьбу экс-президента США Дональда Трампа о блокировке раскрытия архивных документов в рамках расследования штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление суда.

Три судьи единогласно отклонили аргументы адвокатов, настаивавших, что бывший американский лидер мог бы воспользоваться правом, позволяющим запретить нынешней администрации передавать законодателям документы, касающиеся расследования штурма Капитолия. "Трамп не предоставил никаких оснований для того, чтобы суд отменил решение президента Джо Байдена, а также соглашение и договоренности, достигнутые между ветвями власти по поводу документов о штурме", - отметила судья Патриция Миллетт.

По ее словам, что есть "уникальная потребность в области законодательства" в этих документах, которые имеют непосредственное отношение к расследованию комитетом Конгресса "нападения на законодательную ветвь власти и ее конституционную роль в мирной передаче власти".

Апелляционный суд дал Трампу 14 дней на то, чтобы он обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть это решение, прежде чем Национальный архив сможет начать передачу документов конгрессменам.

Напомним, 6 января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, несколько десятков из них уже признали себя виновными.