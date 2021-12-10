Видео: В США мужчина столкнулся с гигантской солнечной рыбой

Рич Герман из Лагуна-Бич в калифорнийском округе Ориндж плавал на падлборде в начале этой недели, когда, по его словам, наткнулся на "интересное существо" в морской охраняемой зоне. В интервью 9News.com.au Герман сказал, что увиденная им солнечная рыба, также известная как мола-мола, была гигантской.

По его словам, эта рыба была почти в два раза больше, чем обычный экземпляр, и имела длину от 2,7 до 3 метров. Длина же доски, на которой находился гребец, составляет 4,2 метра.

Океанские солнечные рыбы водятся в тропических и умеренных водах по всему миру. Это самые тяжелые костлявые рыбы в мире, которые обычно едят медуз. Самая большая солнечная рыба из зарегистрированных в мире, имела длину 2,72 метра и была поймана у берегов Японии.

По словам спортсмена-любителя, раньше он встречался с солнечной рыбой, но был удивлен, что эта подплыла так близко и находилась примерно в 200 метрах от берега. "Она была похожа на изуродованную инопланетную акулу, перекусанную пополам", - сказал Герман.