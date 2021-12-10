Военные инфекционисты в борьбе с COVID

Вчера в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА) завершила работу Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция "Нерешенные вопросы этиотропной терапии актуальных инфекций". Мероприятие посвящено 125-летию первой в России кафедры инфекционных болезней - первой в стране по изучению различных инфекционных заболеваний, включая острые и хронические вирусные гепатиты, респираторные инфекции, нейроинфекции, герпесвирусные инфекции, паразитарные, тропические и другие болезни.

В настоящее время на базе клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова изучаются многочисленные, в том числе очень опасные инфекционные процессы, новые методы диагностики и лечения при инфекциях, острых респираторных заболеваниях, проводятся исследования вновь созданных лекарственных препаратов. Огромный клинический опыт, современные возможности диагностики и лечения на уровне мировых стандартов позволяют военным медикам оказывать высококвалифицированную и качественную медицинскую помощь всем больным с различными инфекционными заболеваниями, что обретает особое значение в период пандемии.

В рамках научно-практической конференции обсуждались актуальные вопросы профилактики и эффективного лечения коронавирусной инфекции, в том числе связанные с доступностью и необходимостью расширения в стране препаратов, обладающих клинически доказанным действием на коронавирус.

Об особенностях подходов в терапии COVID-19 в своем выступлении рассказал Константин Жданов - главный инфекционист Министерства обороны РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, начальник кафедры и клиники инфекционных болезней ВМедА. Главный инфекционист военного ведомства прокомментировал ситуацию с коронавирусом в армии и рассказал об опыте военной медицины в лечении пациентов с COVID-19 в части появления новых данных о препаратах. Он, в частности, отметил, что поскольку кафедра является единственной, где готовят военных инфекционистов, в последние годы в связи с начавшимся реформированием Вооруженных сил уделяется огромное внимание изучению аспектов организации оказания специализированной помощи инфекционным больным. Учитывая эпидемиологические особенности организованных воинских коллективов, в зоне внимания остаются практически все инфекции с их возможным эпидемическим распространением, а также болезни с риском развития критических состояний и неблагоприятных исходов.

Одной из главных тем конференции стали результаты проведенного в 2021 году масштабного исследования, проведенного в 22 медицинских учреждениях России с участием пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением коронавирусной инфекции. По словам Константина Жданова, одним из первых был допущен к исследованиям на пациентах препарат Нобазит, а результаты этих исследований показывают, что препарат в целом сокращает средний срок выздоровления у пациентов с COVID-19, получающих терапию с включением препарата. Промежуточные результаты клинического исследования препарата с участием пациентов с диагнозом Sars-cov-2 медики констатировали, что в 2 раза снижается частота развития дыхательной недостаточности, требующей перевода в отделения реанимации и интенсивной терапии, по сравнению с контрольной группой. В результате, как предполагают специалисты, в 5 раз может быть снижена смертность от COVID-19. Использование Нобазита в составе (в дополнение) комплексной терапии, благодаря его противовоспалительной активности, способствует более быстрому разрешению основных симптомов, отметил профессор Жданов.

"Инфекционный фактор COVID-19 очень скоротечный, не больше недели - но за эту неделю запускаются патогенетические механизмы, которые потом будут создавать проблему, с которой мы потом сталкиваемся" - заметил главный военный инфекционист.

Опыт военных медиков, которым они поделились на научно-практической конференции по этиотропной терапии актуальных инфекций в онлайн-формате, показал, что нужны дополнительные меры как для комплексного лечения ковидной инфекции с применением доказавших свою эффективность препаратов, так и дополнительного контроля состояния больных.