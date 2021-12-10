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10.12.2021 13:58
Рубрика: Власть

Володин обещал противнице QR-кодов донести ее позицию до правительства

Текст: Татьяна Замахина
В ходе рабочей поездки в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин пообщался с местной жительницей, которая выступила против принятия законопроекта на тему введения QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Спикер заявил, что передаст вопросы, которые она задала, правительству РФ.

Видео с общением Володин разместил в своем Telegram-канале. Он уточнил, что жительница в разговоре с ним выразила свою точку зрения. "Выслушал ее и рассказал, что на следующей неделе при обсуждении законопроектов с представителями правительства озвучим эти вопросы", - написал спикер.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Женщина пожаловалась Володину, что "невозможно принимать закон, который будет дискриминировать часть граждан".

"Вы слышали вчера президента? Он и говорил о добровольности, о том, что надо не принуждать, а разговаривать", - ответил председатель ГД.

"Но сейчас меня не пускают в детской секции в раздевалку помочь ребенку переодеться, потому что у меня нет QR-кода. Я не могу пойти в ресторан, пойти в музей, потому что у меня его нет", - продолжила его собеседница.

"Вы должны думать не только о себе, но и о тех, кто рядом с вами", - отметил Володин.

"Я думаю, надеваю маску", - заявила женщина. Она добавила, что "вопрос вакцинации - это тайна".

"Я вас услышал, - подчеркнул спикер. - Учитывая, что мы в понедельник будем обсуждать с правительством эти законопроекты… я озвучу точку зрения, которую вы высказали, и попытаюсь получить ответы на вопросы, которые тут прозвучали".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Самый главный вопрос - как QR-код может улучить здоровье наших граждан", - подсказала собеседница, добавив, что улучшить здоровье может только хорошая медицина.

Ранее Володин анонсировал, что 13 декабря депутаты проведут по поводу поправок встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром транспорта РФ Виталием Савельевым, а также другими представителями кабмина. Он добавил, что будет участвовать в заседании фракции единороссов.

Кроме Голиковой и Савельева со стороны правительства ожидается участие министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Законопроект требует обсуждения, надо работать с правительством, с экспертами, мы ждём отзывы из регионов, в целом задача Госдумы - работать с обществом", - сказал спикер Госдумы.

Напомним, что нормы проекта кабмина, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года. Меры не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

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