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10.12.2021 09:40
Рубрика: Общество

Врач назвал идеальную закуску под алкоголь

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одной из лучших закусок под алкоголь с точки зрения влияния на организм является картофель. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Картофель является абсорбентом и будет снижать влияние алкоголя. "В качестве закуски можно посоветовать картофельное пюре", - отметил Евгений Брюн.

В то же время использование масла как абсорбента за час до застолья является ошибочным, считает специалист. Масло лишь кратковременно нейтрализует действие спиртного, через некоторое время происходит алкогольный удар.

Также Евгений Брюн рекомендовал не менять градусы напитков и не чередовать их.

Общество Здоровье Алкоголь и табак

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