Врач назвала опасные заболевания, симптомом которых может быть обычный кашель

Зима - время, когда люди наиболее часто подхватывают простуду и другие вирусы. И по мере протекания заболевания развивается кашель. Кашель - защитная реакция организма на раздражители дыхательных путей, будь то вирусные агенты, воспалительный процесс, аллерген или инородное тело. Кашель - это одна из самых частых жалоб, с которой обращаются к врачу.

Однако, кашель не всегда может быть просто признаком ОРВИ: за этим симптомом может скрываться ряд серьезных заболеваний. Например, микоплазменная инфекция (Mycoplasma pneumoniae).

Инкубационный период микоплазменной инфекции достаточно длительный - от нескольких дней до месяца, что затрудняет постановку диагноза, - рассказала "Российской газете" врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова. - Пациент при этом не сразу может понять, что кашель и боль в горле вызваны отнюдь не простудой. Проявления микоплазменной инфекции весьма разнообразны и могут носить системный характер поражения дыхательных путей, что делает обследование пациента особенно важным".

Для определения возбудителя заболевания следует провести комплексное обследование.

"Возбудители микоплазмоза располагаются внутри зараженных клеток, что защищает их от нейтрализации клетками иммунной системы или воздействия антител. Микоплазмы - необычные микроорганизмы: они проявляют одновременно свойства и бактерий, и вирусов. Этим определяется их устойчивость к антибиотикам, что делает классические схемы терапии мало эффективными, - поясняет Анна Сафонова. - В этих условиях диагностический поиск должен быть особенно тщательным".

В последнее время отмечается резкий рост заболеваемости коклюшем. Коклюш - инфекционное заболевание, характеризующееся приступами сильного, мучительного кашля. Возбудитель заболевания, Bordetella Pertussis, передается воздушно-капельным путем и отличается высокой контагиозностью (заразностью). Заболевание протекает длительно, со склонностью к рецидивам и приступами сухого нарастающего кашля. Коклюш особенно опасен для младенцев и детей младшего возраста.

"Только за 2019 год количество заболевших детей увеличилось на 40%. Одна из причин роста заболеваемости - отказ родителей от вакцинации, - объясняет Анна Сафонова, - прививка обеспечивает стойкий иммунитет, но только в том случае, если был проведен полный курс вакцинации в составе комплексной вакцины АКДС".

Для дифференциальной диагностики кашля при ОРВИ и кашля при коклюше существуют специальные методы. "Самым точным методом диагностики коклюша является реакция иммуноферментного анализа (ИФА). Этот анализ позволяет выявить в сыворотке крови различные классы иммуноглобулинов. Также можно сделать тест на определение возбудителя коклюша, сделав забор материала из носа и зева ребенка", - поясняет эксперт.

Во всех случаях появления длительного мучительного кашля, особенно у ребенка, который не был своевременно вакцинирован, следует сделать анализ на коклюш и незамедлительно обратиться к врачу.