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10.12.2021 17:07
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как коронавирус может повлиять на зрение

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Коронавирус может привести к снижению зрения, рассказала "Российской газете" главный врач сети офтальмологических клиник Татьяна Шилова.

Фото: iStock
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"Офтальмологи периодически фиксируют ухудшение остроты зрения у переболевших COVID-19, - говорит она, - но обычно на фоне других заболеваний, причиной которых мог стать коронавирус: это - катаракты, проявления сосудистых недугов на глазном дне в виде тромбоза или геморрагических осложнений".

К тому же, как и при других респираторных заболеваниях, в период течения коронавируса возникают воспаления слизистой оболочки глаз в виде отёков и покраснения глаз, слезотечения, светобоязни, зуда, отмечает Шилова. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения в качестве одного из симптомов инфекции предложила считать конъюктивит. Появляться, конечно, он может не у всех заболевших.

По словам офтальмолога, недавно было установлено что, коронавирус может присутствовать в клетках сетчатки и зрительного нерва. До этого считалось, что глаза получают вторичные повреждения, а инфекция поражает органы дыхания. "Через ПЦР-тестирование немецкие специалисты подтвердили заражение клеток сетчатки и зрительного нерва. Наличие белка вируса в этих клетках говорит не только о его присутствии, но и о размножении там. Этим тоже можно объяснить ухудшение зрения после перенесённого коронавируса", - подчеркнула врач.

Она обратила внимание, что снижение зрение может потребовать локального лечения во время заболевания, но при совмещении с противовирусной терапией.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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