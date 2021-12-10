Вышел трейлер российской мелодрамы о путешествиях во времени

В Сети появился трейлер нового российского сериала "В раю мест нет" с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко в главных ролях. Видео опубликовано на канале онлайн-кинотеатра KION.

По сюжету двое ученых - геолог Вика и геофизик Андрей - приезжают в лес, чтобы осмотреть место падения метеорита. Оказывается, что герои - бывшие любовники, чья связь привела к череде трагических событий: у Виктории умер муж, а супруга Андрея бросила его, забрав ребенка. Неожиданно пара начинает путешествовать во времени, попадая в прошлое, они пытаются предотвратить несчастья.

- В новой реальности Вика и Андрей пытаются поступать "правильно", но каждый раз этого оказывается недостаточно, чтобы переломить судьбу, - гласит описание.

В других ролях - Антон Васильев и Анна Старшенбаум. Режиссер Эдуард Бордуков ("На острие").

Сообщается, что "В раю мест нет" будет доступен зрителям в двух форматах: как шестисерийный сериал или как полнометражный фильм. Первые серии появятся на сервисе 15 декабря.