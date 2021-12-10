Высокий холестерин вызывает опасную болезнь

Высокий уровень холестерина - распространенная проблема, которая грозит серьезными последствиями для здоровья. Известно, что высокий холестерин создает угрозу для жизни, существенно повышая риск инфаркта, инсульта и болезней сердца, однако это не полный список возможных проблем, сообщает Daily Express.

Как показало исследование, высокий уровень холестерина повышает риск развития глаукомы - это повреждение оптического нерва, соединяющего глаз с мозгом. Специалисты более 15 лет наблюдали за 136 тысячами добровольцев, изучив свыше 800 случаев открытоугольной глаукомы - самой распространенной формы этого заболевания. Результаты исследования были опубликованы в JAMA Opthamology.

Ученые пришли к выводу, что при увеличении общего холестерина на 20 пунктов, риск глаукомы растет на 7%, если же пациент принимает статины - препараты для снижения холестерина, риск развития глаукомы падает на 21%.

Как отмечается, глаукома чаще всего наблюдается после 70 лет, но может развиться и в более раннем возрасте. К первым симптомам относят проблемы с периферийным зрением, нечеткость картинки и "цветные круги" вокруг источников яркого света. Глаукома может привести к полной слепоте, поэтому при появлении подозрений важно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и начать лечение.