Ученого Института стран СНГ депортируют из Кишинева

Власти Молдавии приняли решение депортировать из страны первого заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в институте.

"Первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук Владимира Егорова депортируют из аэропорта Кишинева", - рассказал источник.

Он добавил, что по прилету в Молдавию Егоров был задержан пограничниками, которые устроили ему допрос по поводу наград непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В настоящее время ученый находится в буферной зоне без документов.

Ранее власти Молдавии не пустили в страну политолога Наталью Нарочницкую.