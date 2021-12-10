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10.12.2021 21:02
Рубрика: В мире

Ученого Института стран СНГ депортируют из Кишинева

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Молдавии приняли решение депортировать из страны первого заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в институте.

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"Первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук Владимира Егорова депортируют из аэропорта Кишинева", - рассказал источник.

Он добавил, что по прилету в Молдавию Егоров был задержан пограничниками, которые устроили ему допрос по поводу наград непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В настоящее время ученый находится в буферной зоне без документов.

Ранее власти Молдавии не пустили в страну политолога Наталью Нарочницкую.

В мире экс-СССР Молдавия

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